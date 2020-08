Trump eist snelle verkoop TikTok, anders verbiedt hij app in VS kv

03 augustus 2020

20u37

Bron: ANP De Amerikaanse activiteiten van socialemedia-app TikTok moeten over anderhalve maand zijn verkocht, anders wordt de populaire app in de Verenigde Staten verboden. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Hij wil ook dat er bij de overname een substantieel bedrag aan de Amerikaanse overheid overgemaakt wordt.

De opmerkingen zetten extra druk op Microsoft om snel een deal te sluiten. De softwarereus wil de Amerikaanse, Canadese, Australische en Nieuw-Zeelandse activiteiten van TikTok overnemen. Dit weekend kreeg het bedrijf al toestemming van het Witte Huis om de onderhandelingen hierover af te ronden met ByteDance, de Chinese internetgigant die TikTok bezit.

TikTok is in de Amerikaanse politiek omstreden omdat het veel gegevens over gebruikers bezit die via moederbedrijf ByteDance bij de Chinese overheid terecht zouden kunnen komen. Trump vreest dat ByteDance via de populaire app informatie over Amerikaanse burgers doorspeelt. Het bedrijf ontkent dat.