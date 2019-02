Trump eist dat Europa 800 gevangen IS-strijders overneemt en berecht: “Of we laten ze vrij” Redactie

17 februari 2019

05u40

Bron: Twitter, AD, dpa 9 De Amerikaanse president Donald Trump wil 800 gevangen IS-strijders overdragen aan Europa. Hij vindt dat de Verenigde Staten al genoeg hebben gedaan in de strijd tegen IS, en wil de berechting overlaten aan andere landen. Dat schrijft hij in twee tweets.

Trump waarschuwt bovendien dat hij de strijders zal vrijlaten, als Europa niet akkoord gaat. “Wij hebben al genoeg tijd en geld in deze strijd gestoken, het is tijd dat anderen nu hun verantwoordelijkheid nemen”, zo twittert hij.



“We vragen Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en andere Europese bondgenoten meer dan 800 IS-strijders terug te nemen die we in Syrië hebben gevangengenomen en hen voor de rechter te brengen. Het kalifaat is klaar om te vallen. We trekken ons terug na een 100 procent kalifaat overwinning!", aldus Trump.

“Het alternatief is dat we hen moeten laten gaan en dat is geen goed alternatief (...) De VS willen niet dat deze strijders in Europa rondzwerven want dat is waar ze heen zullen gaan.”

lees verder onder de tweet:

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........ Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Strijd tegen IS loopt op z'n einde

De strijd tegen IS in Syrië nadert zijn einde. Door de VS gesteunde strijders verwachten “op zeer korte termijn” het laatste IS-bolwerk in Oost-Syrië onder de voet te lopen. Dat liet een commandant van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) gisteren weten.

De laatste dagen geven IS-strijders zich naar verluidt massaal over. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat zo’n 240 jihadisten donderdag hun wapens hebben neergelegd. Een dag later zouden nog eens 200 strijders zich hebben overgegeven. Er bevinden zich vermoedelijk nog enkele honderden IS-strijders in Baghouz, het laatste bolwerk van de terreurorganisatie.

“Bondgenoten moeten regio beveiligen”

Sinds Trump heeft aangekondigd zijn militairen zo snel mogelijk te willen terugtrekken uit Syrië, wordt er openlijk naar de andere NAVO-landen gekeken om de Amerikaanse militairen te vervangen. De VS willen dat zij troepen en militaire hulpmiddelen naar Syrië sturen om het land nu te beschermen tegen terroristen. Dat heeft de Amerikaanse vicepresident Mike Pence verklaard, in de marge van de veiligheidsconferentie in München.

“We vragen onze bondgenoten om de regio te beveiligen en te voorkomen dat Islamitische Staat of een andere extremistische organisatie opnieuw grondgebied kan veroveren”, zo deelde Pence daar mee.

De beslissing van Trump om de VS terug te trekken uit Syrië, heeft veel kritiek gekregen van de internationale gemeenschap. De vrees is dat IS binnen afzienbare tijd weer meer terrein terug zal winnen.

....The U.S. does not want to watch as these ISIS fighters permeate Europe, which is where they are expected to go. We do so much, and spend so much - Time for others to step up and do the job that they are so capable of doing. We are pulling back after 100% Caliphate victory! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link