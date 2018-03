Trump eist 20 miljoen dollar van pornoster Stormy Daniels en geeft zo affaire toe kv

17 maart 2018

04u55

Bron: Reuters, NY Times 0 De Amerikaanse president Donald Trump en de vennootschap die Stormy Daniels 130.000 dollar zwijggeld betaalde om de mond te houden over haar vermeende affaire met Trump, eisen een schadevergoeding van 20 miljoen dollar van de pornoster. Volgens advocaat Michael Cohen zou Daniels de zwijgovereenkomst minstens 20 keer verbroken hebben.

Volgens de zwijgovereenkomst kan Stormy Daniels, wiens echte naam Stephanie Clifford is, veroordeeld worden tot een schadevergoeding van één miljoen dollar per keer dat ze de overeenkomst schendt. Daniels beweert dat ze in 2006 met Trump een affaire begon die meerdere maanden duurde.

In de aanklacht, die werd ingediend bij het districtshof van California in naam van Essential Consultants LLC en president Trump, eist de Blakely Law Group ook dat het proces waarmee Stormy Daniels de zwijgovereenkomst wil laten nietig verklaren overgeheveld wordt van een lokale rechtbank naar een federale districtsrechtbank.

Vermelding Trump

Het is de eerste keer dat Trumps naam officieel op de gerechtsdocumenten verschijnt. Tot vandaag had de president altijd de affaire en elke betrokkenheid bij de zaak ontkend.

Trump heeft voor de zaak ook een nieuwe advocaat onder de arm genomen: Charles Harder. Harder is vooral bekend van het proces omtrent de sekstape van Hulk Hogan die was gelekt door roddelwebsite Gawker. Hogan won de zaak en een riante schadevergoeding, Gawker moest de boeken toedoen. Harder vertegenwoordigde in het verleden ook Melania Trump in een zaak tegen de Daily Mail, omdat de Britse tabloid had bericht over geruchten dat de first lady in de jaren '90 had gewerkt als escorte.

Het feit dat een heersende president een onzinnige 'schadevergoeding' van meer dan 20 miljoen dollar eist van een private burger, die het publiek alleen maar wil vertellen wat er werkelijk gebeurd is, is echt opmerkelijk. Michael Avenatti, advocaat van Stormy Daniels

Pesterijen

"Dit zijn simpelweg meer pesterijen door de president en mijnheer Cohen", zegt Stormy Daniels' advocaat Michael Avenatti. "Ze proberen deze zaak nu te verplaatsen om de kansen te vergroten dat het uiteindelijk zal beslecht worden in private arbitrage, achter gesloten deuren, buiten het zicht en onderzoek van het publiek."

"Om het eenvoudig te stellen: ze willen de waarheid verbergen voor het Amerikaanse volk. We zullen deze poging op alle mogelijke manieren tegenwerken", aldus Avenatti.

Daniels' advocaat heeft in Los Angeles een rechtszaak aangespannen waarmee hij de zwijgovereenkomst tussen Trump en Daniels wil laten nietig verklaren. Trump heeft deze immers nooit ondertekend, waardoor ze waardeloos is, luidt het.

"Het feit dat een heersende president een onzinnige 'schadevergoeding' van meer dan 20 miljoen dollar eist van een private burger, die het publiek alleen maar wil vertellen wat er werkelijk gebeurd is, is echt opmerkelijk", zeg Avenatti.

Bedreigingen

Eerder vandaag vertelde Avenatti aan MSNBC en CNN dat Daniels fysiek bedreigd werd en gewaarschuwd werd om te zwijgen over haar relatie met Trump. De advocaat wilde verder geen details geven over de dreigementen, maar zei dat Daniels er meer over zou vertellen tijdens een uitzending van het CBS-programma '60 Minutes' die wordt uitgezonden op 25 maart.

De advocaat vertelde ook aan Reuters dat zijn advocatenkantoor gecontacteerd werd door zes vrouwen die allemaal beweren dat ze een relatie hadden met Trump. Twee van hen hebben zwijgovereenkomsten getekend, luidt het.