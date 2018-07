Trump duidt Europese Unie aan als "vijand", Tusk dient hem van repliek RPM

15 juli 2018

17u35

Bron: Belga 11 Een dag voor zijn bilaterale top met de Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump zondag in een interview met televisiezender CBS de Europese Unie, Rusland en China om uiteenlopende redenen als "vijanden" aangeduid.

"Ik denk dat we veel vijanden hebben. Ik denk dat de Europese Unie een vijand is, omwille van wat ze ons aandoen op handelsvlak. Je zou het niet denken van de Europese Unie, maar ze zijn een vijand. Rusland is een vijand in sommige opzichten. China is een economische vijand, ze zijn zeker een vijand. Maar dat wil niet zeggen dat ze slecht zijn. Het betekent niets. Het betekent dat ze competitief zijn", zo verklaarde Trump in zijn golfresort in Schotland aan CBS, dat het interview gisteren opnam.

Tot de Europese Unie behoren enkele van de oudste bondgenoten van de Verenigde Staten. "Ik respecteer de leiders van die landen. Maar op handelsvlak profiteren ze echt van ons en vele van die landen zitten in de Navo en ze betaalden hun rekeningen niet", herhaalde Trump zijn ergernis over de handelsrelaties met de Europese Unie en de defensiebudgetten van Europese landen.

"Amerika en de EU zijn beste vrienden. Wie zegt dat we vijanden zijn, verspreidt fake news." Zo heeft Europees president Donald Tusk vandaag op Twitter de Amerikaanse president Donald Trump van repliek gediend.

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news. Donald Tusk(@ eucopresident) link

Uithaal naar Duitsland en brexitstrategie May

Trump schoffeerde de voorbije dagen tijdens zijn passages in Brussel en Groot-Brittannië verscheidene traditionele bondgenoten van de VS. Ook in het interview met CBS haalde hij opnieuw uit naar Duitsland en de gasleiding North Stream 2. "Er is veel woede over het feit dat Duitsland miljarden dollars betaalt aan Rusland. Dat is ook een hele slechte zaak voor Duitsland. Zwaaien ze met de witte vlag?"

De Amerikaanse president haalde ook uit naar de brexitstrategie van de Britse premier Theresa May. May onthulde zondag dat Trump haar in een bilateraal gesprek had gezegd dat ze de EU moet vervolgen, in plaats van te onderhandelen.