Trump duidt 73-jarige zakenman uit Chicago aan als Amerikaans ambassadeur in ons land RVL TT

19 mei 2018

17u15

Bron: Belga, Chicago Tribune 3 De Amerikaanse president Donald Trump heeft Ronald J. Gidwitz, een 73-jarige zakenman uit Chicago, aangeduid als nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten in België. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt.

Ons land zit al sinds begin 2017 zonder Amerikaanse ambassadeur. De vorige ambassadeur, Denise Campbell Bauer, die nog was aangesteld door president Barack Obama, trok in januari 2017 de deur van de ambassade in de Brusselse Regentlaan achter zich dicht.

Nadien kwam Jamie McCourt, een advocate en zakenvrouw - voormalig hoofd van het baseballteam LA Dodgers - even in beeld als nieuwe ambassadeur, maar Trump stuurde haar door naar Parijs.

Nu heeft Trump dus Ronald J. Gidwitz aangesteld. De benoeming moet wel nog goedgekeurd worden door de Amerikaanse Senaat. Gidwitz is een 73-jarige zakenman uit Chicago. Hij was een van de voornaamste fondsenwervers voor Trump in de Amerikaanse staat Illinois.