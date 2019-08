Trump dreigt opnieuw met vernietiging van Afghanistan kv

03 augustus 2019

01u32

Bron: Belga 4 Er is al "veel vooruitgang" geboekt in de vredesonderhandelingen van de VS met de taliban. Dat stelt de Amerikaanse president Donald Trump. Hij waarschuwt wel dat de VS de macht hebben om op enkele dagen tijd grote delen van Afghanistan te vernietigen.

"We hebben al veel vooruitgang geboekt. We praten", verklaarde Trump aan journalisten. Het Amerikaanse leger kan Afghanistan "in twee, drie of vier dagen tijd overmeesteren". "Maar ik wil niet 10 miljoen mensen vermoorden", klonk het nog.

Trump benadrukte dat hij het niet had over nucleaire wapens. "Ik praat over conventionele wapen", aldus de president.



De uitspraken komen er op het moment waarop de Amerikaanse gezant voor Afghanistan, Zalmay Khalilzad, in Doha de vredesonderhandelingen met de taliban heeft hervat. "De taliban geven aan dat ze een akkoord willen sluiten. We zijn klaar voor een goed akkoord", verklaarde Khalilzad vrijdag op Twitter. "We werken aan een vredesakkoord en geen akkoord over een terugtrekking, het gaat om een vredesakkoord dat ons toestaat om ons terug te trekken.”

Terugtrekking Amerikaanse soldaten

Verschillende Amerikaanse media berichtten donderdag dat er een vredesakkoord op tafel lag, waardoor duizenden Amerikaanse soldaten terug naar huis zouden kunnen keren.



Volgens de Washington Post zouden 6.000 van de 14.000 Amerikaanse soldaten teruggetrokken worden. De taliban zouden zich achter een staakt-het-vuren scharen en zich willen afscheuren van Al Qaida.

Buitenlandminister Mike Pompeo verklaarde maandag dat Trump de Amerikaanse soldaten wil terugtrekken voor de presidentsverkiezingen van november 2020 in de VS. Bij zijn verkiezing in 2016 beloofde Trump nog een terugtrekking uit Afghanistan, maar eens hij aan de macht was, stuurde hij extra soldaten naar het land.