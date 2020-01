Trump dreigt opnieuw met “hele hoge” invoerheffingen op Europese auto's HLA

22 januari 2020

13u00

Bron: Belga 0 Na het afsluiten van een handelsakkoord met China, wil Amerikaans president Donald Trump zich concentreren op de onderhandelingen met de Europese Unie. Zonder een akkoord zal Washington "heel hoge invoerrechten" opleggen op Europese auto's en andere goederen. Dat zei Trump vandaag in interviews met Amerikaanse nieuwszenders in de marge van het Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos.

Aan CNBC zei Trump dat "de VS moeten handelen" door "heel hoge invoerrechten op te leggen" als er geen deal komt met de EU. De Amerikaanse president gaat er echter van uit dat het tot een overeenkomst met de unie komt, stelde hij. "Ze zullen een deal maken omdat ze moeten. Ze moeten." Aan Fox News zei hij onder meer nog dat de EU "jarenlang van ons land heeft geprofiteerd" en dreigde hij weer met invoerheffingen van 25 procent op Europese auto's.

Trump heeft zich naar eigen zeggen ingehouden wat het handelsconflict met de EU betreft, omdat hij eerst de handelsoorlog met China tot een goed einde wilde brengen. Het staatshoofd vindt het niet kunnen dat Europese landen veel meer exporteren naar de Verenigde Staten dan omgekeerd. Daarom dreigde Trump gisteren na een ontmoeting met Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen al opnieuw met bijkomende invoerrechten op auto's.

Vorig jaar dreigde de Amerikaanse regering er al mee om importheffingen van 25 procent op te leggen aan Europese wagens die de VS binnenkomen. Ze liet een termijn voor het opleggen van de invoerrechten echter verstrijken, zonder daar een reden voor te geven. De EU had duidelijk gemaakt dat ze zou reageren met eigen strafheffingen op Amerikaanse goederen.

1,3 biljoen dollar

De VS en de EU zijn belangrijke handelspartners. In 2018 verhandelden ze onderling voor bijna 1,3 biljoen dollar aan goederen en diensten. Dat het snel tot een handelsdeal zal komen, lijkt onwaarschijnlijk omdat beide partijen bepaalde economische sectoren willen uitsluiten van een akkoord. Zo wil de EU haar bijvoorbeeld haar landbouwsector beschermen, terwijl de VS hun markt voor overheidsopdrachten vrijwaren.