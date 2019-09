Trump dreigt met vrijlating IS-gevangenen aan Europese grenzen SPS

20 september 2019

18u57

Bron: Belga 5 De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Europese landen opgeroepen burgers terug te nemen die zich bij IS (Islamitische Staat) hebben aangesloten en die nu gevangen gehouden worden in kampen van Koerdische troepen in het noordoosten van Syrië.

Duizenden buitenlandse strijders uit een 80-tal landen sloten zich bij IS aan toen de terreurgroep in 2014 grote delen van Syrië en Irak innam. Het lot van de strijders en hun gezinnen is een dringende kwestie geworden sinds de groep eerder dit jaar verslagen werd verklaard.

Sommige kinderen werden gerepatrieerd, maar Europese landen zien liever geen strijders terugkeren die er actief voor kozen zich bij de extremistische groep aan te sluiten sloten.

"Op een gegeven moment zal ik moeten zeggen: ofwel neemt u ze terug ofwel laten we ze vrij aan uw grens", zei Trump vrijdag in het Oval Office van het Witte Huis. De Verenigde Staten willen niet opdraaien voor de kosten van het vasthouden van "duizenden" strijders, aldus de president. "Ze kwamen meestal uit Europa", zei hij over de buitenlandse strijders van IS.

