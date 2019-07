Trump dreigt met veto defensiebegroting om grensmuur IB

10 juli 2019

01u58

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump weigert zijn handtekening te zetten onder een begrotingsvoorstel voor het ministerie van Defensie. In het door Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden ligt een plan voor een defensiebudget voor 2020 van 733 miljard dollar (654 miljard euro).

Dat is een record, maar het Witte Huis wil dat er 750 miljard dollar beschikbaar komt. Daarnaast hebben de regering en het Huis een meningsverschil over hoe het geld besteed moet worden; de grensmuur blijft een heet hangijzer. Trump wil de muur langs de Mexicaanse grens mede bekostigen met geld uit het defensiebudget, maar de Democraten zijn daar fel tegen. Ook verloor de president al twee rechtszaken over dat plan. Volgens de rechters is het schuiven met overheidsbudgetten onwettig.

De regering heeft het recht om in beroep te gaan. Naar verwachting moet het Amerikaanse Hooggerechtshof een definitieve uitspraak doen. Trump heeft het Congres meermaals gevraagd om miljarden voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico, maar daarvoor bestaat in beide huizen van het Congres geen meerderheid.