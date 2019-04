Trump dreigt met nieuwe heffingen tegen Europa als reactie op subsidies aan Airbus LH

09 april 2019

09u23

Bron: Belga 2 De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met importheffingen op 11 miljard dollar aan goederen uit de Europese Unie, zoals wijn, kaas en olijfolie, als reactie op de Europese subsidies voor vliegtuigbouwer Airbus. De tarieven zouden komen bovenop bestaande heffingen op Europees staal en aluminium. De EU bereidt tegenmaatregelen voor.

De dreiging kwam van de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer. Behalve om luchtvaartproducten gaat het om heffingen op bijvoorbeeld kaas, wijn, motorfietsen, olijfolie, yoghurt, tapijten en verrekijkers.

Boeing en de Verenigde Staten klagen al sinds 2004 bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de Europese subsidies aan Airbus. "Deze juridische kwestie duurt al veertien jaar en nu is de tijd voor actie gekomen", verklaarde Lighthizer.

De lijst met Europese producten waarvoor heffingen kunnen komen, is nog niet definitief. Als de Europese Unie stopt met haar "schadelijke" subsidies, kunnen deze aanvullende tarieven opgeheven worden, aldus Lighthizer.

EU plant tegenmaatregelen

De Europese Unie laat in een reactie weten dat de voorgestelde heffingen “sterk overdreven” zijn. De WTO zou deze waarschijnlijk niet goedkeuren. De EU is ook eigen maatregelen tegen de VS aan het voorbereiden als reactie op de steun die de Amerikaanse overheid aan Boeing verschaft.