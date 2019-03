Trump dreigt met nieuwe douanetarieven op tal van Europese producten AW ADN

14 maart 2019

17u08

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump dreigt vandaag met nieuwe douanetarieven op tal van Europese producten, indien de Europeanen geen onderhandelingen zouden opstarten over een nieuw handelsakkoord.

De handelsrelaties tussen de VS en de Europese Unie staan al een hele tijd onder druk omdat de regering van president Trump handelstarieven oplegde voor buitenlands staal en aluminium, waarop de EU meteen tegenmaatregelen nam. Afgelopen zomer kon Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in het Witte Huis nieuwe Amerikaanse heffingen op Europese auto’s vermijden, in ruil voor toezeggingen over de import van onder meer sojabonen en vloeibaar gas.

Europees Parlement raakt het niet eens

Trump en Juncker spraken ook af om een gezamenlijk nultarief op de bilaterale handel in industriële goederen in te voeren. Maar over de concrete uitwerking van dat akkoord wordt nu al maanden onderhandeld.





Verwacht werd dat het Europees Parlement vandaag de lancering van de handelsgesprekken zou steunen, maar het halfrond kon geen gemeenschappelijk standpunt innemen. Een opdoffer voor de Commissie en de lidstaten. De rol van het parlement is nu dan wel louter consultatief, het halfrond heeft wel het laatste woord eens het handelsakkoord afgesloten is.

Als ze niet met ons willen praten, dan gaan we maatregelen nemen die ernstige economische gevolgen zullen hebben President Donald Trump

“Ernstige gevolgen”

“Als ze niet met ons willen praten, dan gaan we maatregelen nemen die ernstige economische gevolgen zullen hebben. We gaan douanetaksen heffen op tal van inkomende producten”, reageerde Trump. Die maatregelen zullen “goed zijn voor de Verenigde Staten”, aldus de president, die opnieuw foeterde dat de Europeanen de Amerikanen “zeer, zeer onrechtvaardig” behandelen.

Rechterzijde van het politieke spectrum in @Europarl_NL durft geen stelling innemen tegen #TTIP en #Trump. Blijkbaar bang van hun eigen schaduw, een onverantwoordelijke houding tov de Europese burgers! https://t.co/NXm5dPHJo2 Bart Staes(@ BartStaes) link

“Handelsvijand”

Volgens Groen-Europarlementslid Bart Staes "schrikt de rechterzijde van het politieke spectrum in het Europees parlement van zijn eigen schaduw en durft ze geen stelling in te nemen".

Staes zelf stemde tegen het voorgestelde onderhandelingsmandaat. "Op papier heeft de EU een handelsstrategie die gebaseerd is op Europese waarden zoals duurzaamheid. Dat maakt het extreem inconsistent om nu een handelsdeal met Trump te sluiten, terwijl hij het Parijs-akkoord naast zich neerlegt en de EU behandelt als handelsvijand in plaats van bondgenoot", zegt hij.

In februari dreigde Trump al eens met importtarieven. “Een lijst met tegenmaatregelen is in voorbereiding”, reageerde Eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström toen. "We stoppen met onderhandelen als die heffingen er komen.”