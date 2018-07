Trump dreigt met meer importtarieven op Chinese producten: "Ik doe het juiste voor mijn land" TTR

20 juli 2018

13u26

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump dreigt meer producten uit China te gaan belasten met hogere importtarieven. In een interview met nieuwszender CNBC zei hij dat de VS gereedstaan om hogere heffingen op te leggen voor alle uit China ingevoerde producten. Dat komt neer op 505 miljard dollar aan goederen.

Trump zei dat hij "het juiste doet" voor zijn land en dat hij bereid is om tot 500 miljard dollar te gaan. De VS en China hebben over en weer voor 34 miljard dollar aan importtarieven opgelegd, maar de Amerikanen dreigden al met verdere maatregelen. Eerder deze maand werd daarbij al een bedrag van 200 miljard dollar aan goederen genoemd.

Peking verwijt de VS een handelsoorlog in gang te hebben gezet die beschouwd moet worden als de grootste "vertrouwensmoordenaar" voor de wereldeconomie.