Trump dreigt leger in te zetten tegen relschoppers

02 juni 2020

01u35

Bron: CNN, CBS News, The Guardian, ANP, Belga 4 De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een korte toespraak in de Rose Garden van het Witte Huis aangekondigd dat hij de relschoppers hard gaat aanpakken. Hij dreigt zwaarbewapende militairen in te zetten indien burgemeesters en gouverneurs er niet in slagen de rellen de kop in te drukken.

De president sprak over “daden van binnenlands terrorisme” en beloofde de orde in de VS te herstellen. Daarnaast kondigde hij een avondklok af die om 19 uur ingaat en streng zal worden gehandhaafd.

President Trump says he wants mayors and governors to establish "an overwhelming law enforcement presence until the violence has been quelled," and if they don't, "I will deploy the United States military, and quickly solve the problem for them" https://t.co/0LMqrK7lfM pic.twitter.com/TpXLeNf5ki CBS News(@ CBSNews) link

De president maakte ook bekend dat hij alle federale middelen en mensen zal inzetten, burgers en militairen, om de rellen en plunderingen een halt toe te roepen.

Trump dreigde er ook mee om het leger in te zetten als burgemeesters en gouverneurs er niet in slagen om het geweld te doen stoppen, en de nationale garde niet inzetten zoals hij dat heeft gevraagd. “Als de stad of staat weigeren om actie te ondernemen, zal ik het Amerikaanse leger inzetten, en het probleem snel oplossen voor hen”, klonk het.

Wet uit 1807

Om militairen op Amerikaanse grondgebied in te zetten wil Trump gebruik maken van een zelden gebruikte wet uit 1807 die dat mogelijk maakt. De president wees naar professionele anarchisten, gewelddadige meutes, Antifa en anderen als verantwoordelijken voor de rellen en noemde zichzelf “de president van wet en orde” en een bondgenoot van de vreedzame demonstranten.

Ook kondigde Trump aan dat hij snelle en ingrijpende maatregelen zou nemen om hoofdstad Washington te beschermen. “Wat hier afgelopen nacht is gebeurd, is een schande”, zei hij over de rellen. “Degenen die onschuldige levens en eigendommen bedreigen, zullen worden gearresteerd, opgesloten en vervolgd met de meest strenge wetten. De organisatoren van deze terreur kunnen rekenen op lange gevangenisstraffen.”

Aan het begin van zijn toespraak had Trump het kort over George Floyd, maar over politiegeweld of raciale ongelijkheid in Amerika zei hij niets.

lees verder onder de foto:

In veel Amerikaanse steden zijn al enkele dagen naast de vreedzame protesten ook rellen in reactie op de dood van de zwarte George Floyd door een witte politieman in Minneapolis. Vlak voor Trumps toespraak raakte bekend dat uit een tweede, onafhankelijke autopsie op het lichaam van George Floyd blijkt dat de man wel degelijk door verstikking is gestorven.

Politie zet traangas in tegen demonstranten

Terwijl de president zijn toespraak hield bij het Witte Huis, vuurden de ordetroepen even verderop traangas af op de demonstranten bij Lafayette Square in Washington, dat werd “schoongeveegd” omdat Trump na zijn toespraak een bezoek wilde brengen aan de St. Johns Episcopal Church, de ‘kerk van de presidenten’, waar bij eerdere rellen brand was gesticht. Trump liep er te voet naartoe en verklaarde voor de kerk met een bijbel in zijn hand dat “wij het beste land ter wereld” zijn.