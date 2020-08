Trump dreigt in te grijpen bij stroeve onderhandelingen over steunpakket Amerikaanse economie LH RL

08 augustus 2020

03u22

Bron: Belga, ANP 1 UPDATE Onderhandelaars van het Witte Huis en de Democraten in het Huis van Afgevaardigden zijn er vrijdag niet in geslaagd een akkoord te vinden over een nieuw stimuluspakket voor de Amerikaanse economie, die zwaar te lijden heeft onder de coronacrisis. President Donald Trump dreigt nu in te grijpen via een speciaal decreet.

"We staan ver uit elkaar", bevestigde de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi na afloop van de gesprekken. Chuck Schumer, die de Democratische fractie in de Senaat leidt, had het over een "teleurstellende vergadering".

De Democraten ijveren voor een pakket van om en bij de 3.000 miljard dollar. De Republikeinen van president Donald Trump willen een kleiner relancefonds, van zowat 1.000 miljard. De belangrijkste struikelsteen is echter de verlenging van de hulp voor de miljoenen Amerikanen die werkloos zijn geworden door de coronacrisis, al zouden daar intussen al wel enkele toegevingen in de maak zijn aan Republikeinse kant.

Minister van Financiën Steven Mnuchin zei vrijdag na afloop van de gesprekken dat het Witte Huis bereid is om verder te onderhandelen, maar alleen als de Democraten nieuwe voorstellen op tafel leggen. Volgens Mnuchin gebruiken de Democraten het stimuluspakket om enkele paradepaardjes te realiseren, maar loopt het kostenplaatje daardoor te hoog op. Het gaat onder meer om extra geld voor scholen, federale bijstand voor zwaar getroffen staten en extra geld voor de bestrijding van het coronavirus zelf.

“Als de Democraten deze kritieke hulp blijven gijzelen, zal ik optreden om Amerikanen de hulp te geven die ze nodig hebben” President Donald Trump

Presidentieel decreet

President Donald Trump beloofde vrijdag eenzijdig te handelen om de loonheffingen voor alle Amerikanen tot eind 2020 en mogelijk langer op te schorten. Ook aanvullende werkloosheidsuitkeringen en andere coronahulp worden verlengd als er geen deal kan worden bereikt met de Democraten over een nieuw coronahulppakket.

“Als de Democraten deze kritieke hulp blijven gijzelen, zal ik optreden onder mijn gezag als president om Amerikanen de hulp te geven die ze nodig hebben”, vertelde Trump op een persconferentie. Hij voegde eraan toe dat daartoe tegen het einde van de week een presidentieel decreet zou kunnen worden ondertekend, zonder te specificeren of hij deze week of volgende week bedoelde.

President Trump waarschuwde eerder dat hij het heft in eigen handen zou nemen met presidentiële besluiten als de onderhandelaars geen akkoord konden bereiken voor het weekeinde. De president is in principe wel beperkt in wat hij kan doen, omdat het Amerikaanse Congres de centen beheert.

Het Congres maakte eerder al eens 3.000 miljard dollar vrij om de impact van de coronacrisis te verlichten. Maar de werkloosheidscijfers blijven hoog en er zijn signalen dat het herstel van de economie slabakt. Intussen blijft het aantal coronapatiënten in de VS maar stijgen, met donderdag voor het eerst sinds mei opnieuw meer dan 2.000 overlijdens op 24 uur tijd.

