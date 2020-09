Trump dreigt federale geldkraan naar “wetteloze steden” dicht te draaien. “Ongrondwettig,” zeggen steden IB KV

Bron: ANP, Reuters 2 De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag een memo ondertekend waarin wordt gedreigd de federale geldstroom naar onder meer de steden Seattle, Portland, New York en Washington stil te leggen omdat die “wetteloos’’ zouden zijn. Dat plan is echter in strijd met de grondwet, zeggen de burgemeesters van de geviseerde steden. New York zegt dat het Trumps plan zal aanvechten voor de rechtbank.

In de genoemde steden wordt fel gedemonstreerd tegen racisme, buitensporig politiegeweld en president Trump en zijn regering. Ook hebben alle vier steden een Democratische burgemeester.

“Mijn regering zal niet toelaten dat federaal belastinggeld naar steden gaat die toestaan dat zij afglijden tot wetteloze zones”, staat in de memo dat door het Witte Huis is vrijgegeven. Op Twitter stelt Trump dat hij alles in het werk stelt “om te voorkomen dat zwakke burgemeesters en wetteloze steden” gefinancierd worden “terwijl zij toestaan dat anarchisten mensen pijn doen, gebouwen afbranden en levens en bedrijven verwoesten”.

“Anarchistische jurisdicties”

In de memo wordt minister van Justitie William Barr geïnstrueerd om binnen twee weken met een lijst te komen van “anarchistische jurisdicties”. De hoogste ambtenaar van financiën in het Witte Huis moet federale agentschappen binnen dertig dagen instructies geven over hoe zij de financiering van de steden op Barrs lijst moeten afknijpen.

Trump voert al langer een strijd met lokale bestuurders van de steden waar veel gedemonstreerd wordt en rellen plaatsvinden. Vooral de volgens Trump te softe Democratische burgemeesters moeten het daarbij ontgelden. In aanloop naar de verkiezingen van 3 november profileert Trump zichzelf als leider die hard optreedt tegen wanorde en criminaliteit.

Deze inspanning is alleen bedoeld om de spanningen aan te wakkeren en ons te verdelen Tom Cochran, CEO Amerikaanse Burgemeestersconferentie

Averechts effect

Volgens de Amerikaanse Burgemeestersconferentie heeft Trumps bevel echter geen juridische grond en zal het weerhouden van financiële middelen voor politie en eerstehulpverleners een averechts effect hebben: steden zullen daardoor immers onveiliger worden, klinkt het.

“Deze inspanning is alleen bedoeld om de spanningen aan te wakkeren en ons te verdelen. Het heeft geen waarde en zou schadelijk zijn voor de mensen die president zou moeten beschermen,” reageert Tom Cochran, de CEO van de groep.

In plaats van leiderschap vanuit het Witte Huis, krijgen we niet te maken met nieuwe aanvallen die onwettig en ongrondwettelijk zijn

Burgemeesters: naar rechter

De burgemeesters van Washington, Portland, Seattle en New York City, die geviseerd werden in de Trump-memo, reageerden scherp op zijn plan. “We worden geconfronteerd met ongeziene uitdagingen - het bestrijden van een pandemie en economische verwoesting zonder een andere stimulus. In plaats van leiderschap vanuit het Witte Huis, krijgen we te maken met nieuwe aanvallen die onwettig en ongrondwettelijk zijn en ongetwijfeld verslagen zullen worden in de rechtbank,” schreven ze in een gezamenlijke verklaring.

Als het Witte Huis probeert om de financiering van de stad stop te zetten, zal New York City meteen juridische stappen ondernemen, liet openbaar aanklager Letitia James vandaag verstaan. “De president is geen dictator en zijn pogingen tot een tirannieke overheersing zullen ontvangen worden met sterk weerwerk,” stelde ze.

In mei blokkeerde een federaal beroepshof nog Trumps poging om de financiering in te trekken van ‘sanctuary cities’, steden die beleidsmaatregelen hebben om illegale immigranten te beschermen en weigeren mee te werken aan hun deportatie. De rechter oordeelde dat het aan de staten was om daarover te beslissen. Politie en ordehandhaving worden overigens ook gereguleerd op lokaal en staatsniveau, dus niet door de federale overheid.

