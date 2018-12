Trump dreigt ermee hele grens met Mexico te sluiten als hij geen 5 miljard dollar voor de muur krijgt TT

Bron: Belga, The Hill 1 De Amerikaanse president Donald Trump dreigt ermee de grens met Mexico “volledig te sluiten” als de Democraten niet over de brug willen komen met de vijf miljard dollar die Trump graag wil hebben om zijn veelbesproken 'wall’ te bouwen. Intussen ligt de overheid nog tot minstens volgende week stil door de ‘shutdown’.

“We zullen genoodzaakt zijn de zuidelijke grens te sluiten als de tegenwerkende Democraten ons niet het geld geven om de muur af te werken en om de belachelijke migratiewetten te veranderen waar ons land mee zit opgescheept”, tweette Trump vanmorgen rond 7 uur lokale tijd. Later voegde hij er aan toe dat de VS “zooooo veel geld verliest met de handel met Mexico onder NAFTA, tot 75 miljard dollar per jaar (drugsgeld niet meegeteld), dat de grens sluiten ons wel eens wist kan opleveren”. Trump is nooit een liefhebber geweest van het NAFTA-vrijhandelsverdrag tussen de VS, Mexico en Canada. Eind november sloten de drie landen echter al een opvolger.

Daarnaast zei Trump ook dat de hulp aan Honduras, Guitemala en El Salvador wordt stopggezet. “Honduras, Guatemala en El Salvador doen niets voor de Verenigde Staten, behalve ons geld afpakken. Er wordt gezegd dat er zich een nieuwe karavaan aan het vormen is in Honduras, en ze doen er niets aan. We zullen de hulp voor deze drie landen, die al jaren profiteren van de VS, stopzetten!”, aldus de president.

Trumps uithaal is een nieuw dreigement in de strijd tussen de president en de Democratische partij. Trump weigert de begroting van volgend jaar goed te keuren als daar geen vijf miljard dollar is in opgenomen om de grensmuur met Mexico te bouwen. Die kiesbelofte van Trump uit 2016 is nog altijd niet uitgevoerd omdat bijna niemand behalve de president ze realistisch acht. Trump bleef er de afgelopen jaren bij dat Mexico uiteindelijk zelf voor de muur zal betalen, maar wil nu dus toch extra geld in de begroting.

De overheid ging daardoor vorige zaterdag gedeeltelijk ‘op slot’. Bijna 800.000 ambtenaren zitten werkloos thuis of voorzien enkel de noodzakelijke diensten zonder daarvoor betaald te worden.

Trump riep begin deze maand de Democratische fractieleiders van het Huis en de Senaat bij zich in het Witte Huis. Voor de tv-camera’s veegde hij hen de mantel uit en zei hij “fier” te zijn de overheid stil te leggen voor het dispuut over de grensmuur. Democratische en Republikeinse politici bereikten daarna wel een voorlopig compromis over een begroting zonder geld voor de muur, maar Trump weigerde die wet te ondertekenen na protest van enkele ultraconservatieve commentatoren.

De shutdown duurt allicht nog voort tot minstens volgende week. Gisteren kwamen de Senaat en het Huis slechts voor enkele minuten bij elkaar om vast te stellen dat er nog altijd geen compromis is. Maar volgende week woensdag, op 2 januari 2019, nemen de nieuw verkozen parlementsleden hun zitje in na de midterm-verkiezingen van november. De Democraten krijgen dan de meerderheid in het Huis, waardoor Trump nog meer verplicht zal worden compromissen met hen te sluiten.