Trump draagt voor het eerst mondmasker in het openbaar - Nieuw dagrecord besmettingen in VS

12 juli 2020

00u40

Bron: ANP, CNN 8 UPDATE De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag voor het eerst een gezichtsmasker in het openbaar gedragen. Hij droeg een donkerblauw mondmasker tijdens een bezoek aan het militaire ziekenhuis Walter Reed, net buiten hoofdstad Washington. Hij was daar aanwezig om gewonde veteranen te ontmoeten, zo is op tv-beelden te zien. Dezelfde dag werd bij 71.389 mensen in de VS het coronavirus vastgesteld, een nieuw record.

“Als je naar een ziekenhuis gaat, en je zal daar met soldaten spreken, die in sommige gevallen net van de operatietafel komen, dan is het dragen van een masker een geweldig goed idee", laat Trump aan de lokale pers weten. “Ik ben nooit tegen het gebruik van mondkapjes geweest, maar ik denk wel dat het nut beperkt is tot bepaalde gelegenheden en plaatsen”, vervolgt de Amerikaanse president.

Maandenlang had Trump geweigerd in het openbaar een mondmasker te dragen. Daarmee ging hij in tegen de richtlijnen van de CDC, de Amerikaanse tegenhanger van FOD Volksgezondheid.

Volgens nieuwszender CNN hebben naaste medewerkers van Trump herhaaldelijk aangedrongen bij de president om tóch een mondmasker te dragen, om zo het goede voorbeeld te geven aan zijn achterban.

Het wel of niet dragen van een mondmasker is in de VS namelijk een waar politiek statement geworden. Onze expert Greet de Keyser, die verslag doet vanuit Washington DC, houdt de de president daar verantwoordelijk voor: “Trump is er in geslaagd van het dragen van maskers een ideologische keuze te maken.

Het is overigens niet voor het eerst dat Trump een mondkapje droeg. Tijdens een fabrieksbezoek in de Amerikaanse staat Michigan, in mei, droeg hij tijdens een deel van zijn rondgang ook een masker. Maar dat was geen openbaar bezoek.

Recordaantal besmettingen

De stap van de president komt op het moment dat al dagenlang nieuwe recordaantallen coronabesmettingen in de VS worden geregistreerd. Zaterdag is bij nog eens 71.389 mensen het longvirus vastgesteld. Dat blijkt uit een tellingen van persbureau Bloomberg en Johns Hopkins University. Het is de vijfde dag op rij dat het aantal besmettingen in de VS stijgt.

Diverse staten meldden ook zaterdag weer forse toenames van het aantal ziektegevallen. Tot nu toe zijn bijna 3,24 miljoen Amerikanen besmet geraakt, bijna 135.000 van hen zijn overleden aan de gevolgen van het virus.

