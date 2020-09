Trump draagt conservatieve Amy Coney Barrett (48) voor als kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof ADN

26 september 2020

22u56

Bron: ANP, Belga, AD.nl 3 De conservatieve meerderheid in het Hof wordt daarmee dus verder versterkt. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdagavond bekendgemaakt wie hij naar voren schuift om de overleden opperrechter Ruth Bader Ginsburg op te volgen in het Hooggerechtshof. Het gaat om de 48-jarige Amy Coney Barrett. Barrett is devoot katholiek, moeder van zeven kinderen, van wie twee geadopteerd, en fel tegenstander van abortus. De rechter staat gekend om haar conservatieve, religieuze standpunten.De conservatieve meerderheid in het Hof wordt daarmee dus verder versterkt.

Trump kiest zoals verwacht een conservatieve vrouw om de progressieve Ginsburg op te volgen. Amy Coney Barrett wordt al een aantal dagen als favoriet beschouwd. Ze stond in 2018 ook al op de shortlist met mogelijke vervangers van opperrechter Anthony Kennedy, die met pensioen ging. Uiteindelijk koos Trump er toen voor de omstreden Brett Kavanaugh naar voren te schuiven.

Meerderheid

De president heeft tijdens zijn ambtstermijn al twee andere opperrechters benoemd. Zij worden voor het leven aangesteld en beslissen over gevoelige kwesties. Als Trump ook de opvolging van Ginsburg rond krijgt, hebben de rechters die als conservatief worden gezien in het hoogste hof van de VS een meerderheid van 6 tegen 3.





De kandidaat van Trump moet nog worden goedgekeurd door de Senaat, maar daar hebben zijn Republikeinen een meerderheid. Voor hen staat veel op het spel. Ze lopen in november het risico zowel hun meerderheid in de Senaat als het Witte Huis te verliezen. Dan zou de kans zijn verkeken om nog een conservatieve opperrechter te benoemen.

“Eer”

Barrett was zelf aanwezig bij de speech die Trump hield aan het Witte Huis om haar als kandidaat te presenteren. De Amerikaanse media hadden eerder op de dag al gemeld dat zij naar Washington was gevlogen.

De president roemde haar juridische capaciteiten, maar ook haar rol als moeder van zeven kinderen. “Ze zal geschiedenis schrijven als eerste rechter van het hooggerechtshof die nog schoolgaande kinderen heeft.’’ Trump noemde Barrett “een vrouw die ongelooflijk veel bereikt heeft, met zeer grote intelligentie, uitstekende referenties en een onbuigzame loyauteit tegenover de Grondwet”.

Barrett zelf stond uitgebreid stil bij Ruth Bader Ginsburg. “Het is een eer als ik haar zou mogen opvolgen. Zij is een monument en zorgde ervoor dat het glazen plafond voor vrouwen werd verpulverd.’’ Ze stipte de vriendschap aan die Ginsburg had met de in 2016 overleden oerconservatieve opperrechter Antonin Scalia, de mentor van Barrett. “Hun standpunten lagen vaak ver uiteen, maar ze hadden respect voor elkaar.’’

Haaks

Democraten en Amerikaanse progressieven zien de rechter juist als slechtst mogelijke opvolger van Ginsburg. Veel van haar ideeën staan namelijk haaks op die van haar progressieve voorganger. Barrett is niet alleen een uitgesproken tegenstander van abortus en het homohuwelijk, ook is ze tegen Obamacare (de ziektekostenverzekering van Barack Obama voor iedereen) en een voorstander van het recht om een wapen te dragen.

Rechter Barrett is daarbij ook actief lid van de christelijke (overwegend katholieke) organisatie People of Praise die onder meer vindt dat mannen de spirituele leiders moeten zijn in het gezin en daarin ook een autoritaire rol op zich mogen nemen. De kans dat de Democraten haar daarover gaan doorzagen bij haar sollicitatie in de Senaat is groot.

Verkiezingen

De Republikeinen willen nog voor de verkiezingen over minder dan zes weken het benoemingsproces afronden. Trump gaf dan ook aan dat hij hoopt op een zeer vlotte, niet-controversiële benoeming van de nieuwe rechter. “Ik vraag ook aan de senatoren van de andere kant om rechter Barrett een respectvolle en waardige hoorzitting te geven die zij, maar ook de natie verdienen”, aldus de president. Hij vroeg ook aan de media en aan politici om af te zien van persoonlijke of politieke aanvallen.

Dat de Republikeinen nog voor de verkiezingen een kandidaat willen voordragen en goedkeuren ligt heel gevoelig bij de Democraten, aangezien de door de Republikeinen gedomineerde Senaat weigerde om zich uit te spreken over een kandidaat van Barack Obama tijdens een verkiezingsjaar. Bovendien zou de benoeming van een conservatieve rechter het evenwicht tussen “progressieve” en “conservatieve” rechters in de Supreme Court nog meer uit evenwicht brengen. Tot het overlijden van Ginsburg bestond het Hof uit vier eerder progressieve en vijf eerder conservatieve rechters.

Lees ook:

Hooggerechtshof plotseling hét thema van de stembusslag: hier kan Trump de verkiezing mee winnen (+)

PORTRET. Ruth Bader Ginsburg, opperrechter die onvermoeibaar streed voor vrouwenrechten (+)

PORTRET. Amy Coney Barrett (48), de ‘vrouwelijke koning Boudewijn’ en lid van een katholieke beweging die vrouwen als dienstmaagden omschreef (+)