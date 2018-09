Trump "door het dolle heen" na anoniem opiniestuk: "Hij wil iedereen ontslaan, behalve zijn familie" Joeri Vlemings

06 september 2018

08u31

Bron: NBC 3 De Amerikaanse president Donald is naar verluidt in een "vulkanische bui" en "slaat helemaal door" na de publicatie van een anoniem opiniestuk in de New York Times. Daarin stelt de schrijver, een naaste medewerker van Trump, dat er binnen diens administratie heel wat mensen zijn die de "immorele" president bewust tegenwerken in het belang van het land. Trump zou nu het liefst iedereen ontslaan, beweert de Democratische strateeg Scott Dworkin.

In een reactie op de gastbijdrage in de New York Times noemde Donald Trump de opsteller ervan "een lafaard". "We zitten hier met iemand die het, in wat ik de falende New York Times noem, heeft over de interne weerstand tegen de administratie-Trump. Daar moeten we iets aan doen. En jullie kennen zelf wel de oneerlijke media. Maar dit is echt een schande", zei Trump. "Kan je dit geloven? Anoniem, dus ruggengraatloos. Een editoriaal zonder ruggengraat." Trump tweette vandaag in hoofdletters 'landverraad' met een vraagteken. Dat is in de VS een misdaad die tot de doodstraf kan leiden.

Trump riep de auteur op om zichzelf aan te geven. Ook zijn woordvoerster Sarah Huckabee Sanders wil dat "de lafaard het juiste doet en opstapt". "Hij zet niet het land op de eerste plaats, maar plaatst zichzelf en zijn eigen ego boven de wil van het Amerikaanse volk", zei ze.

TREASON? Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Volgens NBC-verslaggever Hallie Jackson omschreef iemand binnen het Witte Huis de gemoedsgesteldheid van Trump na het bewuste artikel als "vulkanisch". Scott Dworkin, strateeg bij de Democraten, zei: "Ze zeggen mij dat hij door het dolle heen is in het Witte Huis. Hij weet niet meer wie hij kan vertrouwen en wil iedereen buitensmijten, behalve zijn familie."

David Frum, een Canadees-Amerikaanse politiek commentator en fervent criticus van Trump, noemde het opiniestuk "een laffe coup van binnenuit", die alleen maar "de paranoia van de president zal aanwakkeren". Frum vreest dat Trump nu "nog uitdagender, roekelozer, meer anti-constitutioneel en gevaarlijker zal worden". Hij vraagt zich af: "Wat is beter? In je eigen naam spreken. Opstappen op een manier die er toe doet. Bewijs leveren zodat je het 25ste amendement kan ingeroepen worden, of impeachment."

The Failing New York Times! pic.twitter.com/SHsXvYKpBf Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link