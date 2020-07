Trump: “Dokter Fauci krijgt zo veel appreciatie terwijl hij voor mijn regering werkt, niemand heeft me graag” mvdb

29 juli 2020

10u55

Bron: Reuters 0 De Amerikaanse president Donald Trump verbaast zich erover dat immunoloog Anthony Fauci steevast hoge populariteitscijfers krijgt, terwijl de zijne kelderen. Nochtans werkt de arts voor Trumps regering. “Niemand heeft me graag”, zei de president letterlijk op een persconferentie enkele uren geleden. “Het kan alleen aan mijn persoonlijkheid liggen.”

Trump vindt het naar eigen zeggen een goeie zaak dat Fauci (79) zo veel appreciatie krijgt, omdat het afstraalt op het beleid van Trump en zijn regering.

“We hebben zo goed als alles gedaan wat hij en de anderen zoals dokter (Deborah) Birx, die schitterend zijn, ons hadden aangeraden. Hij (Fauci, red.) krijgt een hoge ‘approval rating’. Waarom krijgen ik en mijn regering die niet voor onze aanpak van het coronavirus? We zouden een heel hoge (approval rating, red.) moeten krijgen", aldus Trump. “Niemand heeft me graag, het kan alleen aan mijn persoonlijkheid liggen.”



De persconferentie kwam er enkele uren nadat de president een bericht had geretweet waarin Fauci ervan wordt beschuldigd dat hij stiekem bij het omstreden middel hydroxychloroquine zweert. Ook zijn zoon Donald Trump jr. belandde met een misleidende video over het middel in de problemen.

De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft vorige maand de toestemming ingetrokken om hydroxychloroquine in noodgevallen te gebruiken bij het coronavirus nadat verschillende onderzoeken de doeltreffendheid ervan hadden betwijfeld. De president promootte regelmatig het medicijn en zei dat hij het zelf had gebruikt.

In de voorbije maanden gaf Trump meerdere keren al dan niet rechtstreekse kritiek op Fauci, meestal via tweets.