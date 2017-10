Trump doet zijn Iranstrategie morgenavond uit de doeken KVE

21u43

Bron: Belga 0 REUTERS De Amerikaanse president Donald Trump zal morgen om 12.45 ET (18.45 uur onze tijd) in een toespraak zijn "Iran-strategie" bekendmaken. Dat heeft woordvoerster Sarah Sanders van het Witte Huis gemeld. Zoals bekend wil de VS-leider het nucleaire akkoord dat de grootmachten (de VS onder Barack Obama inbegrepen) met Iran bereikten naar de prullenmand verwijzen. Vorige week werd duidelijk dat Trump dat akkoord "niet meer zal erkennen".

Tot zondag had de Republikeinse president de tijd om het Congres te zeggen of Iran aan de voorwaarden van dat akkoord voldoet. Zowel de nucleaire VN-waakhond IAEA als de andere ondertekenaars zijn van oordeel dat Iran op dit vlak absoluut niets te verwijten valt. Trump gaat echter akkoord met het Israëlische standpunt als zou Iran een "existentiële dreiging" voor de Joodse staat vormen. Israël zelf behoort tot het selecte clubje van landen die over kernwapens beschikken.



Als Trump vrijdag, zoals te verwachten valt, het nucleaire akkoord verwerpt, dan heeft het Congres 60 dagen de tijd om te beslissen of het sanctieregime tegen Teheran -deels of geheel- wordt heringevoerd. Of Trump daarvoor over een meerderheid beschikt in de senaat, is evenwel twijfelachtig.