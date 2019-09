Trump doet verklaringen van klokkenluider af als politieke machinatie jv

20 september 2019

21u27

Bron: dpa 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft beweringen in Amerikaanse media dat het Witte Huis Oekraïne tot een onderzoek naar Joe Biden heeft aangezet als een politieke machinatie van zijn tegenstanders afgedaan. Hij ontkende iets verkeerds te hebben gedaan. Trump zei dat zijn gesprekken met buitenlandse leiders "altijd gepast" waren en beschuldigde de klokkenluider ervan "partijdig" te zijn.

Het Congres drijft het onderzoek op naar de klacht van de klokkenluider. Gisteren getuigde een topfunctionaris van de inlichtingendiensten achter gesloten deuren voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden.



Rudy Giuliani, de advocaat van de president, ontkende op de Amerikaanse zender CNN dat hij Oekraïne had aangespoord onderzoek te doen naar Biden, de voormalige vicepresident die kandidaat is om voor de Democratische Partij op te komen in de presidentsverkiezingen van 2020.

Maar vervolgens maakte Giuliani een bocht en gaf hij toe dat hij dat wel gedaan had. "Natuurlijk heb ik dat gedaan", zei Giuliani toen het hem vlakaf gevraagd werd.



De Washington Post meldde de voorbije dagen dat een klokkenluider uit de Amerikaanse inlichtingendiensten een klacht had ingediend, blijkbaar rond een telefoongesprek van Trump met de nieuwe leider van Oekraïne, Volodymyr Zelensky. Volgens een Oekraïense weergave van het gesprek van 25 juli bespraken de twee partijen een onderzoek naar gevallen van corruptie. De klacht van de klokkenluider zou over een "belofte" van de president gaan. De kwestie rond Biden heeft betrekking op beweringen over corruptie door Bidens zoon Hunter.