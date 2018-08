Trump doet schepje bovenop Chinees handelsdreigement IB

02 augustus 2018

01u32

Bron: Belga 0 De Amerikaanse regering drijft de handelsoorlog met China nog verder op de spits. De regering-Trump overweegt importheffingen van 25 procent in te voeren voor Chinese goederen ter waarde van in totaal 200 miljard dollar, zo hebben overheidsfunctionarissen bevestigd. Eerder dreigde president Donald Trump nog met invoerheffingen van 10 procent op dezelfde hoeveelheid producten.

Mogelijk gaan de heffingen volgende maand al in. Die importbelastingen zouden gelden voor producten variërend van voedsel tot autobanden, fietsen en cosmetica.

Over de plannen gingen eerder al geruchten rond. China liet daarop weten dat "tegenmaatregelen onvermijdelijk zijn" als het Amerikaanse dreigement bewaarheid wordt. "De druk en chantage van de Verenigde Staten zullen geen effect hebben", verklaarde het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Economische grootmachten

De twee economische grootmachten leken eerder deze week nog toe te werken naar een hervatting van officiële onderhandelingen over hun handelspolitiek. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en de Chinese vicepremier Liu He zouden daar informele gesprekken over hebben gevoerd.

Washington bereidt zich ook voor op de invoering van nieuwe heffingen op 16 miljard dollar aan Chinese goederen, als uitbreiding van een heffingenpakket op 34 miljard dollar aan producten dat begin juli van kracht werd.