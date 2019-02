Trump doet het ene verdrag na het andere sneuvelen: “Het doemscenario is een nieuwe Koude Oorlog” LH

05 februari 2019

14u52 0 Een handelsverdrag met Aziatische landen. Het Klimaatverdrag van Parijs. De nucleaire overeenkomst met Iran. De interventie in Syrië. Het historische INF-verdrag. Het lijkt wel of de Amerikaanse president Donald Trump met de grove borstel door internationale verdragen en samenwerkingen gaat. Vanaf wanneer gaan we die beslissingen als een bedreiging voor onze vrede zien? Moeten we toch niet stilaan vrezen voor een nieuwe wapenwedloop tussen de VS en Rusland? We vroegen het aan professor internationale politiek David Criekemans.

We schrijven 23 januari 2017 en Donald Trump, op dat moment kersvers Amerikaans president, tekent een executive order waarmee hij de VS terugtrekt uit het Trans-Pacific Partnership (TPP). Dat is een vrijhandelsverdrag dat de VS in februari 2016 met enkele Aziatische landen sloten. Trump vindt dat zulke vrijhandelsakkoorden ten koste gaan van Amerikaanse werknemers en industrie. Bedrijven emigreren volgens hem daardoor naar lagelonenlanden, goedkope producten overspoelen de thuismarkt en concurreren Amerikaanse bedrijven kapot.

Een paar maanden later, op 1 juni, kondigt Trump aan dat de VS zich terugtrekken uit het Klimaatverdrag van Parijs, dat op 22 april 2016 in New York door 174 landen werd ondertekend. Hij vindt het verdrag oneerlijk voor Amerikaanse burgers. Het is een enorme symbolische klap voor het internationale klimaatbeleid. Een jaar later breekt Trump ook met het atoomakkoord met Iran, in 2015 gesloten door de VS, Rusland, China, Frankrijk, Engeland, Duitsland en de EU. Volgens de Amerikaanse president is het een “rampzalige” overeenkomst, omdat het volgens hem geen garantie bood dat Iran geen kernwapens zal ontwikkelen. In december vorig jaar besluit Trump dat de 2.000 Amerikaanse militairen in Syrië zullen worden teruggetrokken, nota bene zonder overleg met de NAVO-bondgenoten.

Tot slot moet ook het historische INF-verdrag eraan geloven. Het werd in 1987 getekend door toenmalig president Ronald Reagan en zijn Sovjet-collega Michail Gorbatsjov en verbiedt alle vanaf de grond te lanceren raketten voor de middellange afstand. Trump zegde het verdrag vrijdag al op. Zaterdag deed Moskou hetzelfde. De Russische president Vladimir Poetin zei meteen de opdracht gegeven te hebben tot de ontwikkeling van korte- en middellange-afstandsraketten. Hij kondigde vandaag nog aan dat Rusland zich haast om twee nieuwe op land gestationeerde raketsystemen te ontwikkelen.

Maar toch lijkt het er nog altijd op dat de wereld veilig blijft doordraaien.

“Het TTP was een overeenkomst van de VS met Aziatische landen, dus met die beslissing had Europa sowieso niet zo veel mee te maken”, aldus Criekemans. “Uiteraard liggen het internationale verdrag van Parijs en klimaatthema wel dichter bij onze leefwereld, en vandaag nog meer dan in 2017 dankzij de klimaatbetogingen en acties van klimaatbrossers.”

Doemscenario

Volgens Criekemans is de terugtrekking uit het INF-verdrag op dit moment vooral nog een technische kwestie. “Op papier geldt het akkoord ook nog zes maanden, tot augustus. En het is niet omdat Rusland en de VS zich teruggetrokken hebben, dat er in Europa raketten zullen geïnstalleerd worden.” Ook NAVO secretaris-generaal Jens Soltenberg heeft dat afgelopen weekend nog eens gezegd. “Het is nu afwachten wat de volgende zet zal zijn. Als Trump toch offensieve maatregelen zou nemen (Polen en de Baltische Staten komen daarvoor in aanmerking) en Poetin raketten zou installeren in Kalingrad (Russische enclave tussen Polen en Litouwen, nvdr.), dan zitten we wel in een ander scenario. Daardoor zou Europa verdeeld kunnen geraken. Maar dat is vooralsnog een doemscenario.”

Hetzelfde geldt voor de toekomst van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Trump zinspeelde al enkele keren op een vertrek uit de organisatie. “Ook dat zou een heel ander, zorgwekkender verhaal zijn. NAVO zorgt al 70 jaar voor vrede en veiligheid in Europa en heeft een belangrijk solidariteitsmechanisme.” Maar een Amerikaanse terugtrekking NAVO is nog lang niet aan de orde.

Criekemans verwijst naar vier recentere, meer zorgwekkende ontwikkelingen op militair vlak.

Raketschild

Er wordt sinds jaren gewerkt aan een Amerikaanse afweersysteem tegen ballistische raketten in Europa, officieel Ballistic Missile Defence System (BMDS). “Dat was voor de Russen een reden om het rakettensysteem 9M729 (waarmee de Russen volgens de VS het INF-verdrag schonden, nvdr.) uit te werken. Roemenië heeft het raketschild al aangekocht en daar zou het uitgebouwd worden in 2020”, legt Criekemans uit. Onderdeel van dat afweersysteem is de radar Aegis. “Dat systeem werd al getest en geïnstalleerd op verschillende marineschepen.” Ook werd het systeem bij een geplande landbasis in Roemenië geïnstalleerd.

Volgens Criekemans mag ook het belang van het Amerikaanse defensie- en technologiebedrijf Raytheon niet onderschat worden. “Het bedrijf doet het zeer goed op de beurs en is ook bezig met de ontwikkeling van afweersysteem voor raketten. Ook Polen zou hiervoor al interesse getoond hebben.”

Kleine atoombommen

Dan is er de meest spectaculaire ontwikkeling: de zogenaamde ‘mini-nukes’ ofwel kleine atoombommen die “maar” de helft van een grote stad kunnen vernietigen. Het zijn atoomwapens met een explosieve kracht van minder dan 5 kiloton TNT. “Daarover is er nog altijd geen internationaal verdrag in de maak die het gebruik en de ontwikkeling kan controleren”, aldus Criekemans. “Er wordt op dit moment alleen gespeculeerd over deze bommen. Ze zouden de drempel tussen conventionele en nucleaire bewapening verlagen, vandaar dat de meeste specialisten ertegen zijn.”

Tot slot is er nog het New START-verdrag, waarin Rusland en de VS zich verplichten het aantal kernkoppen aan iedere zijde terug te brengen tot 1.550. “Dat dreigt op te houden in 2021 aangezien er geen onderhandelingen over verlenging meer plaatsvinden. Rusland zegt dat de regering van Trump die afhoudt. Als ook die overeenkomst ophoudt, dreigt er nog een controlemechanisme weg te vallen”, aldus Criekemans, die nog niet over een nieuwe Koude Oorlog wil spreken. Tegelijk wil hij ook niets uitsluiten. “Met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in het vooruitzicht weet je maar nooit.”