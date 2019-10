Trump denkt hardop na over vervanger stafchef HAA

23 oktober 2019

06u58

Bron: ANP, Bloomberg 1 President Donald Trump lijkt aan te sturen op vervanging van zijn stafchef Mick Mulvaney. In opmerkingen tijdens vergaderingen heeft de president zich hardop afgevraagd of minister van Financiën Steven Mnuchin of adviseur Kellyanne Conway niet zijn stafchef zouden moeten worden.

Trump zou ontevreden zijn over de manier waarop Mulvaney de afzettingsprocedure van de Huis van Afgevaardigden aanpakt.

Mulvaney is sinds begin dit jaar de waarnemend stafchef van het Witte Huis. Hij verving John Kelly en is al de derde stafchef van Trump, die hem overigens nog altijd niet formeel tot stafchef heeft benoemd.



De positie van Mulvaney wankelt, nadat hij vorige week tijdens een persconferentie openlijk had toegegeven dat hulp aan Oekraïne was achtergehouden om zo het land onder druk te zetten om politieke rivalen van de president te onderzoeken. Hij trok die woorden later weer in. Dit is juist de kwestie die aanleiding heeft gegeven tot het onderzoek naar de afzettingsprocedure.

Trump reageerde in de loop van de avond dat hij deze zaken nooit met Kellyanne Conway of Steve Mnuchin had besproken. Hij noemde de berichten "nog meer nepnieuws".