Trump denkt er niet aan Amerikaanse legerbasissen andere namen te geven TT

10 juni 2020

22u16

Bron: Reuters 0 Amerikaans president Donald Trump is niet van plan om legerbasissen die naar leiders van de Confederatie tijdens de Amerikaanse burgeroorlog zijn genoemd, een andere naam te geven. Minstens tien forten dragen de naam van een militair of politicus van de Confederatie, het zuidelijke deel van de VS waar slavernij was toegestaan, tot de afgescheurde regio in 1865 de burgeroorlog verloor.

Zoals bij ons het debat over de standbeelden van Leopold II in alle hevigheid is losgebarsten, debatteren politici en burgers in de VS in de nasleep van de dood van George Floyd opnieuw over monumenten voor de ‘helden’ van de Confederatie in de Amerikaanse burgeroorlog.

Vandaag, bijna 160 jaar na het begin van de burgeroorlog, zijn er nog altijd legerforten die officieel naar hoge militairen uit de zuidelijke gebieden zijn genoemd. Het zuiden verloor de oorlog na vier jaar strijd van de noordelijke staten nadat het zich eerder had afgescheurd om samen de Geconfedereerde Staten van Amerika te vormen. Centraal in de strijd stond de kwestie slavernij, die het zuiden niet wilde afschaffen. Na de nederlaag, legden de noordelijke staten de afschaffing toch op in de zuidelijke gebieden.

Een van de forten is Fort Bragg in North Carolina, een van de grootse van de hele VS, en genoemd naar de geconfedereerde generaal Braxton Bragg. Fort Hood in Texas is dan weer genoemd naar generaal John Bell Hood. Maar “de Verenigde Staten trainden en ontplooiden onze HELDEN op deze heilige grond, en won twee Wereloorlogen. Daarom zal mijn regering zelfs niet overwegen deze magnifieke en befaamde militaire installaties te hernoemen”, aldus Trump in een tweet.

...history of Winning, Victory, and Freedom. The United States of America trained and deployed our HEROES on these Hallowed Grounds, and won two World Wars. Therefore, my Administration will not even consider the renaming of these Magnificent and Fabled Military Installations... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Vanuit het Pentagon kwamen de voorbije dagen berichten dat de legerleiding open staat voor een debat. Ook voormalig CIA-baas David Petraeus schreef in een artikel in The Atlantic dat de basissen hernoemd zouden moeten worden. De mannen naar wie ze zijn vernoemd “pleegden verraad door voor de Confederatie te vechten, hoe hard hen dat ook kwelde”, aldus Petraeus.

De voorbije jaren werden al verschillende standbeelden van andere geconfedereerde generaals weggehaald, maar nog lang niet overal. Vooral standbeelden van de opperbevelhebber van de strijdkrachten van de zuidelijke Geconfedereerde Staten, generaal Lee, werden daarbij geviseerd. Ook nu zullen er standbeelden van de man worden weggehaald, zoals het bekende beeld in Richmond, Virginia, de hoofdstad van de toenmalige Geconfedereerde Staten.