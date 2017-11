Trump deed dit jaar al 1.628 onjuiste beweringen (dat zijn er 5,5 per dag) EB

22u00

Bron: ANP 6 REUTERS De Amerikaanse president Donald Trump heeft dit kalenderjaar tot nu toe 1628 onjuiste of misleidende uitspraken gedaan. Gemiddeld komt dat komt neer op 5,5 onjuiste bewering per dag. Dat schrijven de fact checkers van de krant The Washington Post.

Het gemiddelde aantal onjuistheden van de president neemt daarnaast nog steeds toe volgens de krant. De laatste maand is het gemiddelde aantal onjuiste uitspraken gestegen naar negen per dag. Als Trump dit aanhoudt komt hij eind van dit jaar uit op tweeduizend onjuiste uitspraken.

De meeste onjuistheden ventileerde Trump over omverwerping van de zorgwet Obamacare. Trump zei maar liefst zestig keer in verschillende bewoordingen dat die wet dood is, wat niet het geval is. Ook reed Trump vijftig keer een scheve schaats over economische verbeteringen als gevolg van zijn beleid. Meestal bleken die het gevolg te zijn van maatregelen van zijn voorganger Barack Obama.

Ook met ons land slaat hij de bal mis

Een van Trumps valse claims heeft zijdelings met ons land te maken. De president beweerde dat Australië het enige land is waar de Verenigde Staten een positieve handelsbalans mee heeft. Maar dat klopt niet. Ook met Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België, Brazilië en een handvol landen in Azië en het Midden-Oosten valt de balans positief voor de VS uit.