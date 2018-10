Trump: “De koning van Saoedi-Arabië houdt het nog geen week vol zonder de steun van Amerika”



AW

03 oktober 2018

13u08

Bron: Al Jazeera 2 Amerikaans president Trump beweerde tijdens zijn bezoek aan Mississippi dat hij zijn ‘goede vriend’ koning Salman, koning van Saoedi-Arabië duidelijk had gemaakt dat het land het niet lang volhoudt zonder Amerikaanse steun. Wanneer dat precies gebeurde, zei hij niet.

De groteske uitspraken van Trump komen niet uit het niets. Saoedi-Arabië is immers de grootste olie-exporteur ter wereld en leider van de OPEC, een organisatie van olie-exporterende landen. Zij bepalen onderling de olieprijzen die volgens Trump veel te hoog zijn. Vorige maand deelde hij zijn ongenoegen nog tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Daar schetste hij de OPEC-leden als “landen die de rest van de wereld oplichten”.



De president zou afgelopen weekend ook met de Saoedische koning gebeld hebben in een poging de stabiliteit van de oliemarkt te behouden en de economische groei te verzekeren. De olieprijzen stijgen wereldwijd immers en daar komt voorlopig geen verandering in. Vermoedelijk heeft hij tijdens dat telefoontje zijn ongenoegen geuit, op Trumps typische manier.

De olierijke naties profiteren alleen maar en zadelen ons op met enorm hoge olieprijzen. Dat is niet goed Amerikaans president Donald Trump

Prijzen verlagen

"We verdedigen veel van de olierijke naties voor niets. Maar zij profiteren alleen maar en zadelen ons op met enorm hoge olieprijzen. Dat is niet goed. We willen dat ze stoppen met het verhogen van de prijzen, ze zouden hun prijzen moeten verlagen," zei Trump. Zo was het Amerikaanse leger in Saoedi-Arabië gestationeerd tijdens de eerste Golfoorlog (1990). De Amerikanen bleven ter plaatse tot 2003.



Trump drong aan bij andere Amerikaanse bondgenoten, waaronder Japan, Zuid-Korea en Duitsland, om hun verdedigende steun in te trekken zolang de olieprijzen hoog blijven.