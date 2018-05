Trump: "Datum en plaats voor ontmoeting met Kim Jong-un vastgelegd" ADN

04 mei 2018

17u24

Bron: Belga 2 Er is een datum en plaats vastgelegd voor de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat heeft Trump vandaag in Washington verklaard. De concrete details van die bijeenkomst zullen "binnenkort" worden bekendgemaakt, zo deelde hij mee.

Trump en Kim hadden eerder al aangekondigd dat ze "eind mei of begin juni" willen samenkomen. Tijdens het overleg, dat al bij voorbaat als historisch wordt omschreven, moet verder werk worden gemaakt van een duurzame afname van de spanningen op het Koreaanse schiereiland. Ook de afbouw van nucleaire dreiging zal worden bekeken.

Trump had de voorbije weken al duidelijk gemaakt dat hij Kim bij voorkeur in Panmunjon zou treffen, op de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Ook Mongolië en Singapore worden als mogelijke ontmoetingsplaatsen genoemd.

De Amerikaanse president deelde daarnaast nog mee dat er met Noord-Korea "belangrijke gesprekken" plaatsvinden over het lot van drie Amerikanen die in dat land worden vastgehouden. "Ik denk dat jullie daar heel erg goede dingen van zullen zien", zo klonk het nog.