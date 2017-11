Trump: "Dader aanslag New York moet de doodstraf krijgen" LB

Bron: Twitter, Reuters 0 Photonews President Trump eist de doodstraf voor de 29-jarige Oezbeek Sayfullo Saipov. De Amerikaanse president Donald Trump zegt op Twitter dat de dader van de aanslag in New York de doodstraf moet krijgen. "De terrorist van New York is blij en heeft een vlag van IS in zijn ziekenhuiskamer gevraagd. Hij heeft acht mensen gedood en twaalf anderen zwaar verwond. MOET DE DOODSTRAF KRIJGEN!", zo luidt het.

Het heeft er alle schijn van dat Sayfullo Saipov, de dader van de aanslag, handelde in naam van terreurgroep Islamitische Staat. Zijn telefoon stond vol propagandafilmpjes van IS en hij wil dat in zijn ziekenhuiskamer een vlag van IS wordt opgehangen. Dat blijkt uit gerechtsdocumenten, waarin staat wat Saipov zei tijdens zijn verhoor in het ziekenhuis. Daar werd hij dinsdagnamiddag opgenomen nadat hij door de politie in de buik werd geschoten en werd geopereerd. In de pick-uptruck waarmee hij de aanslag pleegde, liet hij een IS-briefje achter.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Donald Trump reageert furieus. Hij eist de doodstraf voor de Oezbeekse man die de VS binnenkwam nadat hij een visum had gewonnen in een loterij. Saipov beraamde de aanslag al twee maanden en wilde met Halloween toeslaan omdat er dan veel volk op straat zou zijn. Hij wilde zijn dodelijke tocht verderzetten tot aan Brooklyn Bridge.

In de staat New York werd de doodstraf afgeschaft in 2007. Trump zei eerder al dat hij de dader naar Guantanamo Bay wil sturen.