Trump: “Coronavirus onder controle, probleem zal weer verdwijnen” YV

25 februari 2020

16u27

Bron: ABC news 1 Er is geen reden om te panikeren voor het coronavirus in de VS, deelde president Donald Trump mee op een persconferentie in New Delhi. “De situatie is onder controle in ons land”, zei hij een dag nadat het Witte Huis met spoed 2,5 miljard dollar vroeg aan het Congres om de virusuitbraak tegen te gaan.

“Er zijn maar een paar besmette mensen”, zei Trump. “Die mensen zijn aan het genezen, ze zijn allemaal aan het genezen.” De president probeerde de pers in India gerust te stellen door hen te beloven dat het virus een probleem is dat van zichzelf weer zal verdwijnen. “Veel talent, er wordt veel hersenkracht achter gezet”, aldus Donald Trump tijdens zijn tweedaagsbezoek aan het Zuid-Aziatisch land.

Gisteren vroeg de regering van Trump nog aan het Congres om 2,5 miljard dollar, zo'n 2,3 miljard euro, vrij te maken om met de coronacrisis om te gaan. Het geld zou gebruikt worden om een vaccin te ontwikkelen en om benodigdheden te voorzien.

Kritiek van Democraten

De Democraten waren op hun beurt kritisch voor het Witte Huis, met onder andere fractieleider in de Senaat, Chuck Schumer, die het besluit wat laat vond. “We hebben nog geen plan gezien van Trump over hoe hij de verspreiding van het coronavirus zal tegengaan. We hebben een echte leider nodig, en vlug”, stuurde de Democraat via Twitter de wereld in. Vandaag heeft Schumer een voorstel ingediend om 3,1 miljard dollar, 2,8 miljard euro, vrij te maken.

Felle tegenstander van Trump en voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, noemde de maatregelen veel te laat en zei dat de 2,5 miljard dollar ontoereikend is voor de ernst van de situatie.

Trump was niet mals voor de kritiek van de Democraten. “Chuck Schumer zegt dat het meer geld zou moeten zijn. Als ik meer zou geven , zou hij zeggen dat het minder moet zijn. Deze figuren zijn niet goed voor ons land”, aldus Trump.