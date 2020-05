Trump: coronavirus erger dan Pearl Harbour en 11 september IB

07 mei 2020

04u01

Bron: ANP, Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft de coronapandemie de "ergste aanval die het land ooit heeft meegemaakt" genoemd. Trump verweet China opnieuw dat het de verspreiding van het virus geen halt heeft toegeroepen.

"Dit is erger dan Pearl Harbor. Dit is erger dan het World Trade Centre", verwees Trumpo op een bijeenkomst in het Witte Huis naar de aanval in 1941 en de aanslagen op 11 september 2001. "En het had nooit hoeven te gebeuren. Het had aan de bron gestopt kunnen worden, in China. Het had aan de bron gestopt moeten worden en dat is niet gebeurd."

Trump wees in een antwoord op een vraag er wel op dat de pandemie de vijand is en niet China. "Ik beschouw de onzichtbare vijand als een oorlog."

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo had eerder op de dag ook uitgehaald naar de Chinese autoriteiten, die volgens hem nog steeds informatie achterhouden. China had volgens Pompeo de dood kunnen voorkomen van honderdduizenden mensen die overleden zijn tijdens de coronacrisis.

Meer dan 2.000 overlijdens geregistreerd

De John Hopkins-universiteit telde de voorbije 24 uur 2.073 overlijdens in de VS. Dat brengt de totale Amerikaanse dodentol op 73.095, de hoogste ter wereld. In de VS hebben intussen 1,22 miljoen mensen positief getest op het coronavirus. Er zijn 7,75 miljoen tests uitgevoerd.

De VS ondervinden de grootste moeite om de curve af te vlakken. In New York, het epicentrum, is de dagelijkse dodentol sterk aan het dalen, maar nieuwe broeihaarden duiken op, onder meer de regio rond hoofdstad Washington DC.