Trump: “Coronacrisis zorgt voor enorme vraag naar wapens” SVM

20 april 2020

09u56

Bron: Belga 18 De coronacrisis jaagt de vraag naar wapens in de Verenigde Staten fors de hoogte in. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gisteravond in het Witte Huis op zijn dagelijkse persbriefing over de crisis gezegd. "Mensen kopen vanwege deze epidemie wapens zoals nooit tevoren", luidde het.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Republikeinse miljardair veroordeelde in één adem de verscherpte wapenwetgeving in de Amerikaanse deelstaat Virginia, die recentelijk door de Democratische gouverneur Ralph Northam werd ondertekend. Volgens Trump ontzegt Northam de inwoners in Virginia hiermee hun grondwettelijk recht op het bezit van wapens. "Dat kunnen we niet toelaten", aldus de president.

Hij noemde geen cijfers, maar Amerikaanse media spraken de voorbije weken al over een duidelijk gestegen vraag naar wapens. Ook de online munitiehandelaar Ammo.com rapporteerde tussen 23 februari en eind maart een omzetstijging van 792 procent (!) in vergelijking met de 40 voorgaande dagen.

Eén pistool per maand

De nieuwe wapenwetten in Virginia gaan in op 1 juli. Ze zorgen ervoor dat de autoriteiten in de toekomst de wapens zullen kunnen afnemen van mensen die een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormen. Bovendien mag elke inwoner slechts één pistool per maand aankopen.

In de Verenigde Staten, waar wapens erg makkelijk over de toonbank gaan, komt het steeds weer tot dodelijke schietpartijen in scholen, winkelcentra of op andere openbare plaatsen. Elk jaar sterven op die manier vele tientallen mensen.

Lees ook: Greet De Keyser in de VS: “De scholen zijn hier nu al bijna vier weken dicht en zo viel ook het systeem van gratis schoollunches weg. Een drama” (+)