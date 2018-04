Trump: "Cohen vertegenwoordigde mij wél in zaak Stormy Daniels" TK

26 april 2018

18u47

Bron: Belga 0 Advocaat Michael Cohen, die het middelpunt vormt van een juridisch steekspel in de zaak Stormy Daniels, heeft de Amerikaanse president Donald Trump wel degelijk vertegenwoordigd in de zaak waarbij Cohen enkele dagen voor de presidentsverkiezingen 130.000 dollar aan zwijggeld betaalde aan de pornoactrice. Dat heeft Trump vandaag gezegd in een interview op de nieuwszender Fox News.

Cohen liet gisteren aan het gerecht weten dat hij geen vragen zal beantwoorden in de rechtszaak die Daniels tegen hem heeft aangespannen. De advocaat beroept zich op het vijfde amendement van de Amerikaanse grondwet. Daarin staat dat niemand tegen zichzelf hoeft te getuigen in een strafproces.

Stormy Daniels, die in het echt Stephanie Clifford heet, zegt dat ze in 2006 een relatie had met Trump. Om de affaire in de doofpot te stoppen, gaf Cohen haar in het kader van een zwijgakkoord 130.000 dollar. Twee weken geleden deed de FBI een inval in het huis van de advocaat. De politiedienst was onder meer op zoek naar documenten die wijzen op betalingen aan Daniels. De pornoactrice heeft Cohen voor de rechter gesleept wegens laster en wil het vertrouwelijkheidsakkoord ongeldig laten verklaren.

Het Witte Huis probeerde onlangs nog de positie van Cohen tegenover Trump te minimaliseren. Hij is een jarenlange vriend van de miljardair, die maar een advocaat was zoals vele andere, luidde het. Trump heeft altijd gezegd dat hij niet op de hoogte was van de betaling door zijn advocaat aan Daniels. Hij heeft ook steeds ontkend dat hij met de pornoactrice een seksuele relatie heeft gehad.