Trump citeert ex-lid Greenpeace: "Klimaatcrisis is naast fake news ook fake science"

13 maart 2019

12u08

Bron: bbc 0 “De hele klimaatcrisis is niet alleen fake news. Het is ook fake science”, schreef de Amerikaanse president Donald Trump gisteren op Twitter. De president citeerde daarmee naar eigen zeggen Patrick Moore, een voormalig milieuactivist bij Greenpeace. De milieuorganisatie distantieert zich van de uitspraak van het ex-lid, dat nu voorstander is van kernenergie. Zo bericht BBC.

Moore vertelde gisteren in een nieuwsuitzending op de Amerikaanse televisiezender Fox over de klimaatverandering. “De klimaatcrisis niet alleen fake news, maar ook fake science”, zo zei Moore. Een merkwaardige uitspraak voor iemand die door de presentator van Fox News werd voorgesteld als “een van de medestichters van Greenpeace”. Trump, die al meermaals de klimaatverandering in twijfel trok, zag het interview en postte de uitspraak van Moore in een bericht op Twitter.

Patrick Moore, co-founder of Greenpeace: “The whole climate crisis is not only Fake News, it’s Fake Science. There is no climate crisis, there’s weather and climate all around the world, and in fact carbon dioxide is the main building block of all life.” @foxandfriends Wow! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Trump steekt niet onder stoelen of banken dat hij zijn twijfels heeft over de klimaatverandering. De Amerikaanse regering publiceerde vorig jaar een overheidsrapport waarin te lezen stond dat “de klimaatverandering de levens van Amerikanen aanzienlijk zal schaden”. Trump noemde de klimaatverandering toen verschillende keren “een “hoax”, een verzinsel.

Interview

In het Amerikaanse tv-programma ‘60 minutes’ kwam de president vorig jaar terug op die straffe bewering. Tegelijkertijd zei hij dat het nog steeds onduidelijk is of de mensheid er iets mee te maken heeft. “Ik denk wel dat er iets aan het gebeuren is, er verandert iets en het zal ook wel weer terug veranderen. Ik denk niet dat het een hoax is, ik denk dat er waarschijnlijk een verschil is, maar ik weet niet of dat door mensen in gang is gezet”, klonk het.

Uit het interview bleek ook dat Trump “de Verenigde Staten niet wil benadelen” bij zijn mening over de klimaatverandering. “Ik wil er geen triljoenen en triljoenen dollars aan uitgeven en er geen miljoenen en miljoenen banen door verliezen.”

Vorige maand nog sprak de Amerikaanse president opnieuw zijn twijfels uit over de opwarming van de aarde. In het Amerikaanse midwesten sloeg toen de polaire vortex hard toe. Reden genoeg voor Trump om zich af te vragen “waar de klimaatopwarming naartoe was”.

Patrick Moore

“De hele klimaatcrisis is niet alleen fake news. Het is ook fake science”, is geen uitspraak van Trump zelf, maar wel van Patrick Moore. In ons land wellicht vrij onbekend, maar in Amerikaanse media duikt hij regelmatig op. De man stelt zichzelf voor als “een van de oprichters van Greenpeace”, iets wat volgens de milieuorganisatie onjuist is.

“Hoewel Moore een significante rol speelde bij Greenpeace gedurende verschillende jaren, is hij niet een van de stichters”, zegt de milieuorganisatie aan BBC. “Phil Cotes, Irving Stowe en Jim Bohlen richtten Greenpeace op in 1970". De milieuorganisatie distantieert zich volledig van de uitspraken die Moore deed tijdens het interview.

“Moore is een voormalig Greenpeace-activist, die actief was bij de organisatie in de jaren zeventig”, zo schrijft BBC. Op de website van Greenpeace staat te lezen dat Moore Greenpeace verliet in 1986. Sindsdien noemt hij zichzelf “een prominent voorstander van kernenergie”. Hij is tevens lid van de CO2-coalitie, een non-profitorganisatie die stelt dat CO2-emissies niet schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid van de mens.

Patrick Moore was not a co-founder of Greenpeace. He does not represent Greenpeace. He is a paid lobbyist, not an independent source. His statements about @AOC & the #GreenNewDeal have nothing to do with our positions.

https://t.co/u0chD1Ne0H pic.twitter.com/TfwtwYZ98R Greenpeace USA(@ greenpeaceusa) link