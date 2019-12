Trump-campagne trekt accreditaties in voor Bloomberg-journalisten ADN

02 december 2019

20u31

Het campagneteam voor de herverkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump zal niet langer accreditaties verlenen aan journalisten van het financiële nieuwsagentschap Bloomberg News. Trumps campagneteam beschuldigt Bloomberg News, dat eigendom is van politieke concurrent Michael Bloomberg, van partijdigheid.

Met de beslissing komt het campagneteam van Trump, een miljardair die herverkozen wil raken in 2020, lijnrecht tegenover het mediabedrijf van Michael Bloomberg te staan, een andere miljardair die in 2020 de concurrentie aangaat met Trump.

Rondgestuurde memo

Toen Bloomberg vorige maand bekendmaakte dat hij kandidaat was voor het Witte Huis, stuurde de leiding van Bloomberg News een memo aan het personeel om mee te delen dat ze geen onderzoek meer zouden voeren naar hem of andere Democraten.



Hoofdredacteur John Micklethwait zei dat dit paste in de traditie om geen onderzoek te voeren naar Bloomberg, die voor 88 procent eigenaar is van moederbedrijf Bloomberg LP. En het zou “unfair” om zijn Democratische tegenstrevers anders te behandelen. Wel zouden ze diepgaand blijven berichten over de regering-Trump, "als de huidige regering".

“Partijdigheid openlijk toegegeven”

"Omdat ze hun partijdigheid openlijk hebben toegegeven, zal het campagneteam van Trump niet langer accreditaties verlenen aan vertegenwoordigers van Bloomberg News voor partijbijeenkomsten of andere campagne-evenementen", zei Brad Parscale, manager van Trump 2020, in een communiqué. De beslissing heeft geen gevolgen voor de journalisten van Bloomberg News die het Witte Huis coveren.

Micklethwait reageerde aan tv-zender CNN dat Bloomberg News steeds "eerlijk en op een onpartijdige manier" heeft bericht over Trump sinds hij bekendmaakte dat hij een gooi deed naar het presidentschap in 2015. Hij beloofde dit te blijven doen, zelfs al wordt het mediabedrijf aan banden gelegd. "De beschuldiging van partijdigheid is zo onwaar als maar kan zijn."