Trump-campagne gebruikt foto van overlever schietpartij om donaties te krijgen: "Hoe durf je?" ADN

26 februari 2018

12u31

Bron: CNN, The Independent 7 Opnieuw heeft een actie van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn administratie kwaad bloed gezet bij overlevers van de schietpartij in de Marjory Stoneman Douglas High School in Florida. De herverkiezingscampagne van de president gebruikte in een e-mail een foto van een jonge overlever van de schietpartij om ontvangers op te roepen geld te doneren voor de campagne. Een petje kopen kon ook.

President Trump krijgt sinds de schietpartij in de middelbare school heel wat kritiek te slikken over de manier waarop hij omgaat met de slachtoffers. Zo werd hem niet in dank aangenomen dat hij weinig empathisch – met een brede smile en geregeld met een duim omhoog - poseerde naast de gewonden aan hun ziekenhuisbed. Dat hij nu ook een foto van de 17-jarige Madeleine Wilford in de strijd gooit om zijn herverkiezingsprogramma te financieren, kan er bij velen niet in. “Hoe durf je een foto van een van mijn beste vrienden te gebruiken in je eigen voordeel”, schrijft de 16-jarige Morgan Williams op Twitter. “Als het je echt iets deed, was je langer in het ziekenhuis geweest dan amper 20 minuutjes.”

Unbelievable: the Trump campaign just sent out an email using the Parkland shooting, including photos of survivors, to raise money for his reelection campaign. pic.twitter.com/2WInImvsIA Matt McDermott(@ mattmfm) link

In de e-mail van zaterdag - een wekelijkse nieuwsbrief voor Trump-aanhangers - staat bij de foto het volgende te lezen: “De natie heeft de aandacht gericht op de zinloze school shooting in Parkland, Florida. Trump neemt stappen om bump stocks te bannen en background-checks te versterken voor de kopers van wapens. De president heeft zijn intentie heel duidelijk gemaakt: ‘Onze scholen en onze kinderen meer veiligheid brengen is onze topprioriteit’.” De boodschap sluit af met linken naar de donatiepagina van de campagne en naar een pagina waar fans Trump-merchandise kunnen kopen. Opmerkelijk genoeg zou het niet de eerste keer zijn dat de campagne een nationale tragedie inzet om geld in te zamelen. Ze viste met de schietpartij in Las Vegas ook al naar donaties.

Don’t you fucking dare use a photo of one of my best friends for your benefit. If you truly cared, maybe you would have stayed at the hospital longer than 20 minutes. https://t.co/BOI6VbiJIk Morgan Williams(@ morganw_44) link

Trump just used a photo of him in the hospital with a Parkland shooting victim to raise money for his campaign. It’s a new low, even for him. Repeat: Trump used the photo of a little girl, who’s a Parkland shooting victim, to raise money for his campaign. Pathetic & deplorable. Scott Dworkin(@ funder) link

Vorige week kwam Trump evenzeer onder vuur te liggen na zijn sneer op Twitter naar de FBI. Hij wierp op dat de Amerikaanse federale recherche mogelijk te afgeleid was met het Ruslandonderzoek om aanwijzingen te onderzoeken die de massaschietpartij in de school had kunnen voorkomen.

Bijkomend kreeg de president de wind van voren door met spiekbriefjes het gesprek aan te gaan met familieleden van slachtoffers van massaschietpartijen – spiekbriefjes die hem eraan herinnerden dat hij empathisch moest zijn.

Zijn voorstel om leerkrachten op school te bewapenen om school shooters te stoppen, wordt door verschillende Amerikaanse onderwijzers, schoolbeveiligers en wapenexperts als een "idioot voorstel" van tafel geveegd.