Trump brengt verrassingsbezoek aan Afghanistan: VS zullen zich “substantieel” terugtrekken

28 november 2019

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een onverwacht bezoek gebracht aan de Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan. Hij deed dat op Thanksgiving, de belangrijke feestdag in de VS.

De president bracht enkele uren op de basis door en schoof mee aan tafel voor een traditionele Thanksgiving-maaltijd, met kalkoen en puree. Het initiatief was om veiligheidsredenen niet op voorhand aangekondigd.

Vredesgesprekken taliban

Volgens de meegereisde journalisten maakte de Amerikaanse president ook duidelijk hij dat de vredesgesprekken met de jihadistische taliban wil laten heropstarten. Die onderhandelingen werden in september door de VS afgebroken naar aanleiding van een door de taliban opgeëiste aanslag in de omgeving van het NAVO-hoofdkwartier in Kabul.



“De taliban willen een deal sluiten en we hebben hen ontmoet. We hebben hen gezegd dat er een staakt-het-vuren moest komen, maar zij wilden geen staakt-het-vuren. Nu willen ze wel een staakt-het-vuren. En ik denk dat het op die manier kan werken”, aldus Trump in zijn typische verwoording.

Terugtrekking

Trump had ook een ontmoeting met de Afghaanse president Ashraf Ghani. Hij verklaarde dat de VS zijn troepen in Afghanistan “substantieel” gaan terugtrekken. Het is de bedoeling dat er van de 12.000 à 13.000 Amerikaanse militairen nog 8.600 overblijven.

De afgelopen dagen zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen bij aanslagen. In de noordoostelijke provincie Tachar vielen de taliban twee militaire basissen aan. In de aanpalende provincie Kunduz ontplofte een bermbom.

Eerste bezoek aan Afghanistan

Het was voor het eerst dat Trump in Afghanistan was sinds zijn aantreden als president. Het bezoek komt een week na een gevangenenruil tussen de VS en de taliban die de hoop versterkte dat er nieuwe vredesbesprekingen komen.

Trump is niet de eerste president die troepen op missie in het buitenland bezoekt tijdens Thanksgiving. In 2003 ging George W. Bush naar militairen in Irak. Zijn vader George H.W. Bush verraste in 1990 troepen van de VS in Saudi-Arabië, een anderhalve maand voor de start van Operatie Desert Storm waarbij de troepen van Saddam Hoessein uit het ingenomen Koeweit werden verdreven.