Trump brengt een ‘Salute to America’ op Independence Day

05 juli 2020

00u45

Bron: Reuters, VTM Nieuws 2 Ter gelegenheid van Independence Day heeft de Amerikaanse president Trump vandaag zijn tweede jaarlijkse ‘Salute to America’ gehouden, een groet aan Amerika. De festiviteiten begonnen met een fly-over, waarna het volkslied gezongen werd en Trump op de South Lawn van het Witte Huis zijn toespraak hield, een doorslagje van zijn controversiële speech bij Mount Rushmore een dag eerder. Nadien volgde een airshow en werd vuurwerk afgestoken.

“Op deze prachtige dag vieren we onze geschiedenis, onze helden, ons erfgoed, onze fantastische Amerikaanse vlag en onze vrijheid”, begon Trump. “Een gelukkige Fourth of July iedereen.”

Het duurde echter niet lang of de president haalde na het bezingen van Amerikaanse historische figuren en helden, opnieuw uit naar radicaal links. “We zijn nu bezig radicaal links te verslaan, de marxisten, de anarchisten, de onruststokers en de plunderaars en de mensen het grootste deel van de tijd geen idee hebben van waar ze mee bezig zijn.” (…) “We zullen nooit toestaan dat een boze menigte onze standbeelden naar beneden haalt en onze geschiedenis uitwist, onze kinderen indoctrineert en onze vrijheden verkwanselt", klonk het.

“We zullen onze waarden, tradities, gewoontes en opvattingen beschermen. We zullen onze kinderen leren ons land te koesteren en lief te hebben zodat ze haar toekomst verder kunnen uitbouwen. We vechten samen om de Amerikaanse droom te beschermen en we zullen de Amerikaanse manier van leven verdedigen, beschermen en behouden", klonk het patriottistisch.

Ook haalde Trump opnieuw uit naar China, dat hij ervan beschuldigt te laat te hebben ingegrepen bij de verspreiding van het coronavirus, “dat ons raakte en uit China afkomstig was”, aldus de Republikeinse president, die zonder daarvoor bewijs aan te dragen beweerde dat 99% van alle coronabesmettingen in de VS “volledig onschuldig” zijn. Ook pochte hij dat de VS “lang voor 2020 voorbij is een vaccin of een therapie tegen het virus gevonden zullen hebben.”

