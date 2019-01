Trump brengt bezoek aan grens met Mexico en dreigt noodtoestand uit te roepen “als Democraten begroting blijven blokkeren” IB

11 januari 2019

01u15

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag een bezoek gebracht aan de Amerikaans-Mexicaanse grens in McAllen in Texas. Daar verdedigde hij nog eens zijn eis voor de bouw van een muur.

Over de kwestie wordt al wekenlang gediscussieerd met de Democraten, die weigeren om hiervoor geld te voorzien in de begroting. Hierdoor liggen verschillende Amerikaanse overheidsdiensten al twintig dagen lam.

“Duidelijke crisis”

Trump sprak met grenswachters en lokale politici over de kwestie. "Er is duidelijk een crisis", aldus Trump. "Veel van de criminaliteit in ons land wordt veroorzaakt door mensen die over de grens zijn geraakt". De Amerikaanse president zat naast de broer van een Amerikaans politieman die eind vorig jaar werd vermoord door een illegale immigrant. Trump verwees naar de moord, maar ook naar de drugsepidemie in de VS en de brutaliteit van mensensmokkelaars.

From the Southern Border.... pic.twitter.com/Vgsf5nEZUH Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

De president dreigde er ook opnieuw mee dat hij de noodtoestand kan uitroepen indien de Democraten de begroting blijven blokkeren. "Ik ben het nog niet van plan, maar zal het doen indien nodig", klonk het. Door de noodtoestand uit te roepen, zou de president op eigen houtje miljarden kunnen voorzien in het defensiebudget.

Bewakingstechnologie

De Democraten houden voorlopig voet bij stuk in hun verzet. Nancy Pelosi verklaarde dat haar partij veel belang hecht aan grensbeveiliging, maar zich wil focussen op bewakingstechnologie en andere technieken die hun nut hebben bewezen. "Een muur is een luxe die ons land zich niet kan veroorloven", zei ze. Trump eist 5,7 miljard dollar.

