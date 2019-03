Trump breekt met internationale consensus en erkent Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogten AW TTR

25 maart 2019

17u56

Bron: Belga 3 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag een verklaring ondertekend waarin hij de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogte formeel erkent. Hij deed dat in het bijzijn van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

“Dit was al lang in de maak, en had vele decennia geleden moeten gebeuren”, zei Trump bij de ondertekening. Hij verklaarde ook dat de relatie tussen Israël en de VS nooit sterker is geweest. Netanyahu, die zijn bezoek aan de VS inkort door een opstoot van geweld in zijn land, sprak van een historische dag.



Uithaal naar vijanden

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence kwam tijdens zijn toespraak tijdens een conferentie van AIPAC - de belangrijkste pro-Israëlische lobbygroep in de VS - ook terug op de recente raketlanceringen. Die zouden tonen dat Hamas, de islamitische politieke beweging die de Gazastrook bestuurt, geen vrede wil. Pence haalde ook verschillende keren uit naar Iran, en noemde het land de grootste bedreiging voor de veiligheid en de vrede in het Midden-Oosten.

In strijd met internationale consensus

Vorige week gaf Trump al aan dat het voor de Verenigde Staten tijd werd "de soevereiniteit van Israël over de Golanhoogten ten volle te erkennen: die hebben een strategisch belang voor de Israëlische staat en de regionale stabiliteit". Daarmee breekt hij met de internationale consensus over de kwestie en met decennia van Amerikaanse diplomatie in het Midden-Oosten.

Israël had in 1967, tijdens de Zesdaagse Oorlog, het grootste deel van de Golanhoogten veroverd ten koste van Syrië. In 1981 annexeerde Israël het gebied, maar die annexatie wordt internationaal niet erkend. Volgens het internationaal recht gaat het om Syrisch gebied dat door Israël wordt bezet.

De Syrische regering heeft de erkenning een “gewelddadige aanval tegen de territoriale integriteit van Syrië” genoemd. “Trump heeft noch het recht noch de legale autoriteit om de Israëlische bezetting te legitimeren”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ongelimiteerde steun van Washington aan Israël maakt van de VS “de grootste vijand van de Arabieren”, klinkt het nog.

En ook Rusland veroordeelt de Amerikaanse beslissing, die voor nieuwe spanningen in de regio kan zorgen en een hindernis kan vormen voor het oplossen van het Syrische conflict. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov had in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega Mike Pompeo eerder al gewaarschuwd voor een “ernstige schending van het internationaal recht”.

