Trump breekt met 40 jaar lange traditie en weigert ceremonie voor onthulling portret Obama in Witte Huis kv

19 mei 2020

19u16

Bron: NBC News 14 De Amerikaanse president Trump zal geen ceremonie houden voor de officiële onthulling van de portretten van zijn voorganger Barack Obama en diens echtgenote Michelle. Daarmee breekt hij met een traditie die al 40 jaar stand houdt, zo bericht NBC News vandaag.

Al decennialang is het traditie dat de zittende president een ceremonie houdt in de ‘East Room’ van het Witte Huis voor de onthulling van het portret van zijn voorganger, dat vervolgens een plaatsje krijgt bij de portretten van de andere Amerikaanse oud-presidenten. Republikeinse presidenten deden dat voor hun Democratische voorgangers en omgekeerd, zelfs al lagen hun standpunten mijlenver uit elkaar of hadden ze scherpe kritiek voor elkaars beleid. Ook de first lady wordt geëerd met een portret dat een plaatsje krijgt tussen die van haar voorgangsters.

“We hebben misschien wel onze politieke meningsverschillen, maar het presidentschap overstijgt die verschillen”, zei president Barack Obama in 2012 toen hij zijn voorganger George W. Bush te gast had voor de onthulling van diens portret.





Maar Trump is niet van plan om Obama in de bloemetjes te zetten, meldt NBC News vandaag. Het is geen geheim dat Trump weinig liefde voelt voor zijn voorganger en dat gevoel is wederzijds. Momenteel probeert de Amerikaanse president het volk op te jutten met cryptische tweets en een bizarre persconferentie over ‘Obamagate’, een schandaal waar Barack Obama volgens hem achter zit. Wat het schandaal precies om het lijf heeft, verduidelijkte Trump tot op heden echter niet en het lijkt erop dat hij de aandacht probeert af te leiden van zijn aanpak van de coronacrisis. Obama uitte zich dan weer erg kritisch over Trumps aanpak van de pandemie.

Bronnen die op de hoogte zijn van de zaak geven aan dat Barack Obama zelf ook geen interesse heeft om het ritueel bij te wonen zolang Trump nog in het Witte Huis zit. Als Trump in november opnieuw de verkiezingen wint, kan het zelfs tot 2025 duren vooraleer Obama opnieuw voet zet in zijn voormalige ambtswoning.

Zowel de woordvoerder van Obama als die van het Witte Huis weigeren te reageren op de zaak.