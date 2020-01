Trump breekt eigen presidentieel record met 142 (!) (re)tweets op één dag LH

23 januari 2020

11u51

Bron: AP, Business Insider 0 Amerikaans president Donald Trump heeft gisteren een nieuw presidentieel twitterrecord gevestigd. Op de tweede dag van het impeachmentproces in de Senaat postte Trump maar liefst 142 tweets en retweets.

In de Amerikaanse Senaat begonnen de Democraten gisteren met de uiteenzetting van hun redenen voor de afzetting van Trump. De Democraten krijgen drie dagen de tijd om hun argumenten uiteen te zetten. Genoeg reden voor de president om een spervuur aan (re)tweets te posten.

Trump, die gisteren aanwezig was op het Wereld Economisch Forum in Davos, begon zijn woensdagochtend met liefst 41 tweets tussen 12 en 13 uur Amerikaanse tijd. Ook op zijn terugweg naar de VS bleef Trump maar tweets en retweets de wereld insturen. Tegen 16.25 uur had Trump zijn vorige record van 123 Twitter-berichten dat hij ruim een ​​maand geleden vestigde, verbroken. De cijfers zijn afkomstig van Factba.se, een platform dat gegevens over het presidentschap van Trump verzamelt en analyseert.

De overgrote meerderheid van zijn berichten waren retweets van berichten, video’s en afbeeldingen van Republikeinse partijgenoten in het Congres, campagnemedewerkers en hosts van het Trumpgezinde Fox News. Zo viseerde Trump onder andere Democraat Adam Schiff, die optreedt als impeachmentmanager. Trump retweette ook een gefotoshopte afbeelding van zijn medewerker Dan Scavino. Daarop is de president tegen een achtergrond van ontploffingen en het bijschrift ‘Deep State’ (politieke situatie waarbij een organisatie in een land niet onderhevig is aan politieke controle) te zien. Een niet zo subtiele verwijzing naar, alweer, het impeachmentproces.

Niet toevallig had het vorige presidentiële record van Trump ook te maken met de procedure die tegen hem loopt. Op 12 december 2019 stuurde de juridische commissie twee aanklachten tegen de president door naar een plenaire zitting van het Huis van Afgevaardigden. Trump vestigde zijn all time record voor hij president werd, met 161 berichten op 5 januari 2015, volgens Factba.se. Het grootste deel van zijn tweets was die dag gewijd aan zijn realityserie ‘The Apprentice’.