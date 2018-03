Trump blokkeert miljardenovername van chipconcern Qualcomm IB

13 maart 2018

00u48

Bron: Belga, ANP 1 De president van de Verenigde Staten, Donald Trump, blokkeert de miljardenovername van halfgeleidersbedrijf Qualcomm door chipfabrikant Broadcom. De staatsveiligheid van de VS zou met de miljardenovername in het geding komen, staat in het decreet dat Trump tekende om de overname tegen te houden.

Trump volgt daarmee het advies op van het Amerikaanse overheidsorgaan CFIUS dat overnames door buitenlandse bedrijven onderzoekt. Broadcom is van oorsprong een Amerikaans bedrijf, maar is in Singaporese handen.

Broadcom bood voor Qualcomm 121 miljard dollar, plus de overname van 25 miljard schulden. Broadcom is bezig zijn hoofdzetel van Singapore naar de VS te verleggen. Dat moest de vijandelijke overname vereenvoudigen.

Qualcomm was vooralsnog niet happig op de toenadering door Broadcom. Een van de struikelblokken was de overnameprijs.

De overname zou de grootste ooit in de tech-industrie geweest zijn.