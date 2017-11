Trump blijft Senaatskandidaat steunen die beschuldigd wordt van ongewenste intimiteiten Redactie

Amerikaans president Donald Trump heeft vandaag zijn steun bevestigd voor Roy Moore, de Republikeinse Senaatskandidaat voor Alabama die ervan beschuldigd wordt seksuele avances te hebben gemaakt tegenover minderjarigen.

Verschillende Republikeinen hebben Moore al opgeroepen om uit de race te stappen, terwijl Trump vandaag nog een tweet de wereld instuurde waarin hij Moores tegenstander Doug Jones de grond inboort.



"Het laatste wat we nodig hebben in Alabama en in de Amerikaanse Senaat is een marionet van Schumer en Pelosi", verwijst hij naar de Democratische voorzitters van de twee kamers van het Congres. Hij noemt Jones "zwak op vlak van geweld, zwak als het op grenscontroles aankomt, slecht voor ons leger en onze geweldige veteranen, slecht voor ons Tweede Amendement. En hij wil onze belastingen de lucht insturen. Jones zou een ramp zijn!", aldus de president.



AP Amerikaans president Donald Trump.

In een tweede tweet herinnert hij er nog aan dat Moore niet zijn eerste keuze was als Republikeinse kandidaat: "Ik steunde Luther Strange tijdens de voorverkiezingen in Alabama. Hij won stevig in de peilingen, maar het was niet voldoende."

Stap opzij

Zonder de naam van Roy Moore te noemen roept Trump de Amerikanen dus op om voor hem te stemmen. Dinsdag verklaarde hij ook al dat Moore alle beschuldigingen ontkent en dat de Amerikanen ook naar hem moeten luisteren.

De krant Washington Post berichtte op 9 november voor het eerst over de beschuldigingen tegen Moore. De 70-jarige Republikein wordt ervan verdacht als dertiger seksuele avances te hebben gemaakt tegenover minderjarige meisjes. Hij zou zelfs niet meer welkom zijn geweest in een winkelcentrum vanwege zijn ongepast gedrag.

Verschillende hooggeplaatste Republikeinen, zoals de Senatoren Rob Portman, Tim Scott of John, hebben Moore ondertussen opgeroepen om een stap opzij te zetten, en president Trump gevraagd om zijn steun voor Moore op te zeggen. Lindsey Graham stelde dan weer dat de Republikeinse partij het moeilijk zal hebben om op 12 december te winnen met Roy Moore.