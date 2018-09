Trump blijft na verhoor Kavanaugh achter kandidaat-opperrechter staan Kavanaugh: "Mijn gezin en mijn naam zijn kapot gemaakt" mvdb en ib

28 september 2018

02u27

Bron: ANP, Reuters 3 Na ruim acht uur waren rond 1 uur ’s nachts Belgische tijd de verhoren in de Amerikaanse Senaat van Brett Kavanaugh, kandidaat-opperrechter voor het Hooggerechtshof en de vrouw die hem beschuldigd van seksueel misbruik, Christine Blasey Ford, afgelopen. Zowel Kavanaugh als Ford werd emotioneel tijdens het geven van hun verklaring. President Trump liet achteraf weten achter Kavanaugh te blijven staan en prees zijn "sterke, eerlijke en meeslepende verklaring."

De commissieleden luisterden tijdens de urenlange zitting eerst naar de getuigenis van Christine Blasey Ford (51), die Kavanaugh ervan beschuldigt dat hij tijdens een feestje in 1982 heeft proberen aan te randen. Ford en Kavanaugh zaten destijds op dezelfde middelbare school. Na Fords getuigenis ging Kavanaugh in op de beschuldigingen, die hij categoriek bleef ontkennen.

"Hier om de waarheid te vertellen"

Ford legde als eerste een krachtige getuigenis af, waarin ze duidelijk maakte dat ze enkel "de waarheid" wilde vertellen. "Ik wil hier niet zijn, ik ben doodsbang,” begon de vrouw. Dat ze er tóch stond, beschouwde ze als haar burgerplicht. "Ik wil alleen de waarheid vertellen." De vrouw beschreef vervolgens in detail wat ze zich nog herinnerde van de avond op een feestje waarop Kavanaugh en een vriend haar opsloten in een slaapkamer, op bed duwden en probeerden aan te randen. In tranen zegt Ford niet alle details over de avond te hebben. "Maar de details van die avond die ik nog weet, zal ik nooit meer vergeten."

Zo zegt Ford absoluut zeker te zijn dat het om Kavanaugh gaat. "Ik weet honderd procent zeker dat het om Kavanaugh gaat", aldus de vrouw. "Ik was bang dat hij me ging verkrachten en ik vreesde voor mijn leven."

"Geen pion in politiek spel"

De kritiek dat Ford - een fervente Democrate - zich als pion liet misbruiken in een politiek spel om Kavanaugh van de nominatie af te halen, verwierp ze ten stelligste. "Ik ben een zeer onafhankelijk persoon en ik ben niemands pion. Ik wil de feiten verschaffen over hoe de daden van meneer Kavanaugh mijn leven hebben geschaad, zodat u dat in overweging kunt nemen bij het nemen van een beslissing over hoe het verder moet. Het is niet mijn verantwoordelijkheid om te bepalen of meneer Kavanaugh het verdient om in het Hooggerechtshof te zitten. Mijn verantwoordelijkheid is het vertellen van de waarheid.”

De emotionele maar krachtige getuigenis van Kavanaugh, die zich ook goed staande hield tijdens de vragenronde, maakte duidelijk indruk op de aanwezige Senatoren.

"Politieke hetze"

Na Fords getuigenis kreeg kandidaat-opperrechter Kavanaugh de kans zijn openingsverklaring te geven en ook die was overdonderend. Kavanaugh ontleedde Fords volledige getuigenis en weerlegde - onder andere aan de hand van oude dagboeken en agenda's - elk detail. Ook benadrukte hij alle reden waarom hij nooit een vrouw zou aanranden en dit ook nooit gedaan heeft.

Ook noemde Kavanaugh het proces een politieke hetze van de Democraten. "Dit bevestigingsproces is een nationale schande geworden", sprak hij over zijn nominatie tot opperrechter die door de Senaat moet worden goedgekeurd. Kavanaugh verklaarde ook dat hij zich niet zal laten intimideren om zich terug te trekken.

Kavanaugh vroeg zich onder meer af waarom het tien dagen heeft geduurd voordat de zitting plaats kon vinden. "Waarom heeft deze zitting tien dagen op zich laten wachten? Mijn gezin en mijn naam zijn blijvend kapotgemaakt door de beschuldigingen." De man werd meermaals emotioneel toen hij het had over de impact die de beschuldigingen hebben op zijn familie.

"Ik heb nooit een vrouw aangerand"

Toen hem werd gevraagd of hij schuldig is aan de beschuldigingen van de drie vrouwen, was hij helder. "Ik heb dat nog nooit bij een vrouw gedaan. Niet bij haar en bij niemand anders. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat dr. Ford door iemand anders is aangerand, maar niet door mij." De rechter zei de derde vrouw die hem beschuldigt niet te kennen.

In de vragenronde bracht Kavanaug het er minder goed vanaf. Zo ging hij al bekvechtend in discussie met verschillende Senatoren, kaatste hij vragen terug en weigerde hij soms domweg om op vragen te antwoorden. Ook bleek meermaals dat hij duidelijk gekant is tegen een onafhankelijk FBI-onderzoek. Kavanaugh bleef de hele zitting lang ten stelligste ontkennen dat hij Ford of enige andere vrouw dan ook aangerand of seksueel geïntimideerd heeft. Sommige Republikeinse Senatoren, die het duidelijk niet eens waren met de gang van zaken, verdedigden Kavanaugh. Zo noemde Ted Cruz het proces "een beschamend hoofdstuk in de geschiedenis van de Verenigde Staten."

Na de zitting reageerde president Trump al kort via Twitter op de verhoren en maakte daarbij duidelijk dat hij achter Kavanaugh blijft staan. "Dit is precies waarom ik hem heb genomineerd. Zijn getuigenis was sterk, eerlijk en meeslepend. De tactiek van de Democraten is een schande en dit proces is een alleen bedoeld om zijn aanstelling te vertragen", aldus de president.

Judge Kavanaugh showed America exactly why I nominated him. His testimony was powerful, honest, and riveting. Democrats’ search and destroy strategy is disgraceful and this process has been a total sham and effort to delay, obstruct, and resist. The Senate must vote! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Gisteren dreigde Trump nog zijn steun voor Kavanaugh na de hoorzitting mogelijk in te trekken, maar dat heeft hij dus niet gedaan. Trump benoemde Kavanaugh in juli voor de vacature van rechter aan het Hooggerechtshof. De aanstelling moet worden goedgekeurd door de Senaat, waar de Republikeinen de kleinst mogelijke meerderheid hebben.

De Democraten hebben grote bedenkingen bij de oerconservatieve rechter en zien bij de tussentijdse verkiezingen op 6 november een kans om de meerderheid in de Senaat terug te winnen. Mogelijk zullen ze de benoeming zeker tot dan willen uitstellen.

