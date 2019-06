Trump blijft Mexico bedreigen met nieuwe importheffingen ondanks kritiek binnen eigen partij kv

05 juni 2019

02u02

Bron: Reuters 0 Ondanks steeds meer kritiek van zijn Republikeinse partijgenoten deelde de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag mee dat hij nog steeds van plan is om nieuwe invoerheffingen voor Mexico in te stellen uit vergelding voor “de invasie” van migranten die via de Amerikaans-Mexicaanse grens de VS binnenkomen.

Tijdens een persconferentie in Londen deelde Trump mee dat de importheffingen waarschijnlijk vanaf maandag zullen ingaan. Mexico importeert een brede waaier aan producten in de VS, waaronder auto’s, auto-onderdelen, televisietoestellen en bier. Toyota deelde dinsdag mee dat de nieuwe importheffingen in totaal één miljard dollar kunnen kosten aan hun voornaamste leveranciers.

Woensdagnamiddag zal een delegatie van de Mexicaanse regering proberen om Trumps vicepresident Mike Pence nog van gedachten te doen veranderen. In Mexico worden nu dagelijks twee keer zoveel migranten aangehouden als een jaar geleden.



“We zullen zien of we iets kunnen doen, maar ik denk dat het waarschijnlijker is dat de importheffingen zullen doorgaan”, zei Trump tijdens zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

Geen steun binnen partij

Trump heeft ermee gedreigd om invoertaksen tot 25 procent in te voeren als de Mexicaanse overheid niet meer stappen onderneemt om de toestroom aan migranten tegen te houden.

Mitch McConnell, de Republikeinse meerderheidsleider in de Amerikaanse Senaat, stelde echter dat er onder de Republikeinen “niet veel steun” is voor de importheffingen. Ook de Amerikaanse Kamer van Koophandel en industriële organisaties hebben hun bezorgdheden geuit over de prijsstijgingen die deze maatregel met zich zal meebrengen voor Amerikaanse bedrijven en consumenten. De president heeft de Republikeinen in het Congres echter al gewaarschuwd om zijn plannen niet tegen te houden: “Ik denk niet dat ze dat zullen doen. Dat zou dom zijn”, zei hij.

Als de invoerheffingen effectief ingesteld worden, dan zullen de VS met twee van hun belangrijkste handelspartners in de clinch liggen. Ook de relatie met China is momenteel immers nogal verzuurd.

Gezinnen

Het aantal mensen dat maandelijks wordt opgepakt langs Amerikaans-Mexicaanse grens is momenteel het hoogste cijfer in meer dan tien jaar. De Amerikaanse autoriteiten zijn echter niet zozeer overweldigd door de grote aantallen illegale migranten, maar wel door de wijziging in het type migranten dat tegenwoordig probeert de grens over te steken.

De Amerikaanse grenswachters hebben zich de voorbije jaren vooral geconcentreerd op de arrestatie van alleenstaande Mexicaanse mannen die illegaal het land proberen binnen te komen, maar het gaat steeds vaker om gezinnen en niet-begeleide minderjarigen die op de vlucht zijn voor het geweld in hun thuisland. In april arresteerden de Amerikaanse grensautoriteiten meer dan 98.000 mensen. 60 procent van hen zijn gezinnen: dat is het hoogste maandelijkse niveau in meer dan een jaar.