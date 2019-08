Trump blijft meer invoerrechten opleggen voor Chinese producten FVI

31 augustus 2019

16u42

Bron: Belga 0 Washington zet zijn strategie van maximale druk op China voort met de inwerkingtreding van extra invoerrechten morgen. De regering van president Donald Trump wil China zo dwingen een handelsakkoord te ondertekenen. Keerzijde van de strategie is vertragende economische groei in de VS en daarbuiten.

De extra invoerrechten van 15 procent zijn van toepassing op een deel van de 300 miljard dollar aan Chinese import die tot dusver gespaard bleef. Ze treden om middernacht lokale tijd in werking, aldus de Dienst van de Handelsvertegenwoordiger van de VS (USTR). Trump wees gisterenavond het idee af om de invoerrechten naar een latere datum uit te stellen. "Ze zijn goedgekeurd", zei hij aan journalisten.

Het gaat om een brede waaier producten die getroffen zijn. Vooral de voedingssector, met ketchup, versneden rundvlees, varkensworsten, fruit, groenten, melk, kaas, kruiden en ijs, is getroffen. Ook andere producten zoals golfclubs, surfplanken en fietsen, zullen duurder betaald worden. Economen van het Peterson Institute for International Economics uit Washington becijferden dat 112 miljard dollar aan import blootstaat aan extra invoerrechten.

Vorige week escaleerde de handelsoorlog van Trump verder. Hij kondigde extra invoerrechten aan op de volledige Chinese import tegen eind dit jaar. Tot nu sloegen de invoerrechten op ruim 250 miljard van de ongeveer 540 miljard aan producten die China volgens cijfers uit 2018 uitvoert naar de VS.

Peking zou reageren door invoerrechten te verhogen op 75 miljard dollar goederen uit de VS. Voor een deel daarvan gebeurt dat op 1 september.

Enkele honderden bedrijven en beroepsgroepen riepen de regering-Trump woensdag op om de invoerrechten uit te stellen. Ze zijn ongerust dat ze banen zullen kosten en de consumptie in de VS zullen drukken. Maar de rechts-populistische president, die een tweede termijn ambieert, hoonde die kritiek vrijdag weg. "Zwakke en slecht geleide bedrijven die kleine tarieven de schuld geven in plaats van hun eigen slecht management. Het is goed gezien en wie kan het hen kwalijk nemen? Het zijn gewoon excuses", tweette hij.