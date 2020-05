Exclusief voor abonnees

Trump blijft maar razen over ‘Obamagate’ zonder bewijzen te leveren: “Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd”

12 mei 2020

De Amerikaanse president Donald Trump raakt op Twitter maar niet uitgeraasd over ‘Obamagate’. Volgens Trump verbleekt zelfs het beruchte Watergate-schandaal naast de nieuwe affaire. Maar uitleggen wat die dan precies om het lijf zou hebben, kon de president ook niet, wat een hallucinante persconferentie opleverde. Het lijkt erop dat Trump vooral afleiding zoekt voor zijn aanpak van de coronacrisis in de VS.