Trump blijft kritiek spuien op politie na schietpartij Florida: "Ik was zelfs zonder wapen binnengelopen om schutter te stoppen" IVI

26 februari 2018

20u16

Bron: Belga, The New York Times 1 De Amerikaanse president Donald Trump "zou het schoolgebouw in Florida zijn binnengelopen" op het moment dat een jonge schutter er 17 mensen doodschoot, zelfs als hij niet bewapend was. De president bekritiseert daarmee nogmaals de vier agenten die er op de school aanwezig waren, maar niet handelden.

Trump deed zijn uitspraken tijdens een ontmoeting in het Witte Huis met gouverneurs van verschillende deelstaten. Zijn woorden waren vooral bedoeld om nogmaals de agent te schofferen die het schoolgebouw moest bewaken, maar die tijdens de fatale schietpartij het gebouw niet wilde binnengaan.

Toch geeft Trump toe dat hij niet helemaal zeker is over wat hij zou doen: "Je weet het pas als je er echt mee te maken hebt, maar ik denk - ik geloof werkelijk - dat ik naar binnen zou zijn gelopen, zelfs al was ik niet bewapend". "En de meeste politici in deze kamer zouden net hetzelfde gedaan hebben", aldus nog de president. De gouverneurs dankten voor het hypothetische eerbewijs, maar schoten wel Trumps voorstel af om leraars te bewapenen.